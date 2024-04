Война близко: Китай скупает золото, чтобы превратить его в оружие

Китай готовится к войне с США не только в военной области. Народный банк Китая сбрасывает гособлигации ФРС и скупает золото, в том числе тайно.

