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Любовь Степушова
Война близко: Китай скупает золото, чтобы превратить его в оружие

Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото

Мир » Азия » Южная Азия

Китай готовится к войне с США не только в военной области. Народный банк Китая сбрасывает гособлигации ФРС и скупает золото, в том числе тайно.

Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото
Фото: commons.wikimedia.org by Robert Lawton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

США провоцируют Китай на войну

В США развязана антикитайская истерия. Власть председателя Госсовета Си Цзиньпина признана диктаторской и прямой угрозой существования гегемонии Запада.

Пекин объявлен "пособником агрессора" на Украине, администрация президента Джозефа Байдена рассматривает в этой связи возможность введения санкций против китайских банков. Санкции уже действуют против некоторых предприятий Китая за поставки в РФ "товаров двойного назначения".

Си обвиняют также в якобы готовящемся нападении на Тайвань и "агрессивном поведении" в Южно-Китайском море, а также в "избыточном" экспорте дешёвых китайских товаров, в том числе

  • "зелёного перехода",
  • автомобилестроения,
  • высоких технологий.

Китаю прямым текстом указывают: закрывайте эти "избыточные производства".

США также заключили пакт безопасности с Австралией и Великобританией против КНР и разместили на Филиппинах систему нападения ракет среднего радиуса действия, которые достигают побережья Китая.

Китай готовится к войне

Исходя из этих и других негативных факторов, Китай готовится к войне с США.

  1. В июле 2022 года был принят закон против сепаратизма, который даёт возможность решить тайваньскую проблему немирными средствами. Изменены правила мобилизации в пользу призыва имеющих опыт военных, увеличены расходы на оборону, на внедрение ИИ в армии.
  2. Си призвал создать военно-медицинские университеты мирового класса, подчеркнув, что они должны ориентироваться на "поле боя и войска".
  3. Китай активно сбрасывает американские гособлигации (трежерис), чтобы исключить конфискацию своих активов, как США сделали недавно в отношении активов РФ, приняв соответствующий экстерриториальный закон.
  4. Одновременно Народный банк (НБ) Китая скупает золото, чтобы, если потребуется, превратить его в оружие.

В Китае видят, как США своровали активы РФ

Согласно последним данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, казначейские активы Китая упали примерно с 1,1 трлн долларов в 2021 году до 775 млрд долларов в 2023 году и достигли 14-летнего минимума. В феврале Китай продал ещё 22,7 млрд долларов трежерис.

Покупки гособлигаций, позволяющие перекредитовывать американскую экономику, ранее привлекали иностранных инвесторов (не только Китай). Теперь они выходят из трежерис, поэтому бюджет США месяц за месяцем испытывает огромный дефицит (2 трлн долларов).

При этом доходность казначейских облигаций США продолжает расти. И это большая проблема, учитывая, что Вашингтон потратил 522 млрд долларов на выплату процентов по долгу только в середине 2024 финансового года. Это на 35,9% больше, чем за тот же период в 2023-м финансовом году. При этом сам долг США астрономический — более 34 трлн долларов.

Золото станет оружием

Золото — единственный актив, который растёт в цене и не зависит от прихотей США, и если будет война, то Китай превратит золото в оружие.

НБ Китая с октября 2022 года добавил более 300 тонн золота в свои резервы. Как пишут аналитики, НБ также скупает золото тайно и его общие запасы превысили 5300 тонн, что более чем в 2,5 раза превышает официальные данные.

Американцы считают, что у китайцев "сейчас вообще нет никого в НОАК, кто действительно участвовал в войне", поэтому армия США будет иметь преимущество. Но такие знающие люди есть у России, как и опыт работы советниками в НОАК.

Другое дело, что действия Китая по сбросу трежерис создают ситуацию "идеального шторма" в США.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы война китай си цзиньпин
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