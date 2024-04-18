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Олег Артюков
NetEase: Россия ответила на санкции Канады успехом на аграрном рынке Китая

Россия дала Канаде эффектный ответ на сельхозрынке Китая

2:40
Экономика

Канада неизменно поддерживает все антироссийские санкции. Сотрудничество между двумя странами практически прекращено. И Россия находит, чем отплатить за такую политику. Причем делает так, как этого не ожидают, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Россия дала Канаде эффектный ответ на сельхозрынке Китая
Фото: creativecommons.org by Bill Ebbesen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

А в данном случае речь идёт о поставках… гороха. Да, не стоит удивляться. Дело в том, что одним из крупнейших потребителей гороха сейчас является Китай. Как и одним из крупнейших его импортёров, отмечается в материале.

В прошлом году в КНР было поставлено 2,68 млн тонн этой сельскохозяйственной культуры. Объёмы поставок гороха превысили даже размеры импорта риса в Поднебесную.

На протяжении многих лет ведущим поставщиком гороха в Китай была как раз Канада. Более половины от всего объёма поставок приходилось на это государство.

Но в прошлом году Канада начала терять свои позиции — качество и цены российской сельхозпродукции оказались настолько привлекательными, что китайские компании стали переключаться на поставки из России. Чего в Канаде явно не ожидали, утверждает автор материала.

России вполне по силам вытеснить Канаду с китайского рынка и забрать себе большую часть заказов, уверен. Речь идёт об очень больших деньгах. Что касается Канады, её дальнейшие перспективы довольно сомнительны — она вчистую проигрывает конкуренцию РФ. Тем более, что в российской продукции отсутствует ГМО, что является ещё одним её преимуществом.

Стоит заметить, что этот материал подтверждает, насколько велика сейчас конкуренция на китайском сельхозрынке между Россией и поставщиками аграрной продукции из США, Австралии, Канады.

Ранее в Китае отмечали, что компании из этой страны отказались от нескольких больших партий пшеницы из США и Австралии. В общей сложности, речь о полутора миллионах тонн. Весьма существенно, надо заметить.

При этом наращивается импорт пшеницы из России. Хотя здесь есть ещё очень большое пространство для развития.

Напомним, в 2023 году Россия и Китай подписали соглашение о поставке 70 миллионов тонн зерна на сумму 25,7 миллиардов долларов в рамках инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор". Поставки рассчитаны на 12 лет.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай канада
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