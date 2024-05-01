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Призраки прошлого: почему умершие посещают нас во сне и как это может изменить вашу жизнь

Что делать, если снится умерший и зовет за собой: советы священника и психолога

2:08
Наука

Это довольно распространенное явление: во сне нам могут являться усопшие родственники и друзья. Иногда такие сновидения приносят утешение, в других случаях они вызывают страх, особенно когда покойник кажется призывающим за собой. Почему это происходит и как защитить себя от негативного воздействия таких снов? Об этом рассказывают священник и психолог.

Что делать, если снится умерший и зовет за собой: советы священника и психолога
Фото: unsplash.com by Дэвид Монье is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Освещение этой темы можно найти на ресурсах, таких как дзен-канал "Православная Жизнь". Представители церкви уверены, что через такие сны на человека оказывают давление темные силы. Они советуют не поддаваться этому влиянию.

Психологи объясняют подобные сновидения наличием внутреннего чувства вины — о недосказанном, недоделанном, возможных обидах, которые не были искуплены. Человек не идеален, и повседневная жизнь часто отвлекает от размышлений о себе и своих поступках. Особенно мощно эти чувства всплывают, когда кто-то уходит из жизни.

Дневные заботы могут подавлять эти ощущения, но ночью, когда активизируется подсознание и, возможно, под влиянием изменения погоды, происходит высвобождение глубоких слоев памяти. Это может вызывать сновидения о давно ушедших или воспоминания из детства и юности.

Священники советуют молиться за усопших, просить прощения у них, посещать церковь и ставить свечи за упокой душ. Также рекомендуется читать Библию и при возможности исповедоваться.

Психологи также признают полезность таких духовных практик, но подчеркивают важность избегания зацикливания на негативе. Они предлагают упражнение: написать на одном листе положительные моменты, связанные с умершим, а на другом — негативные. Затем сжечь лист с негативными воспоминаниями.

Это позволяет освободиться от бремени прошлого и сосредоточиться на возможностях улучшения своей жизни и жизни окружающих. Позитивные воспоминания же могут остаться с вами навсегда.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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