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Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах

Пасхальные куличи из жидкого теста: получаются пышными, мягкими и вкусными

1:47
Еда

Пасхальные куличи из жидкого теста — это вкусное и традиционное блюдо для светлого праздника. Вот как приготовить эти воздушные куличи из жидкого теста по рецепту сайта "Лайфхакер.ру".

Пасхальные куличи из жидкого теста: получаются пышными, мягкими и вкусными
Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 500 мл молока,

— 50 г свежих дрожжей,

— 100 г сахара,

— 1 кг пшеничной муки,

— 200 г сливочного масла,

— 10 желтков,

— щепотка соли,

— ваниль на кончике ножа.

Приготовление:

  1. Подогрейте молоко до 40 градусов Цельсия. Раскрошите дрожжи и разведите их в молоке. Всыпьте половину сахара. Просейте муку, чтобы тесто получилось воздушным.
  2. Насыпьте половину указанного количества муки к дрожжам и хорошо перемешайте. Позвольте опаре подняться, накрыв её полотенцем и поставив в тёплое место примерно на 40-60 минут.
  3. Растопите сливочное масло на небольшом огне. Взбейте желтки с оставшимся сахаром, солью и ванилью, пока они не побелеют.
  4. В поднявшуюся опару влейте взбитые желтки и растопленное сливочное масло. Перемешайте тесто, понемногу всыпая в него оставшуюся муку. Тесто должно получиться слегка гуще, чем-то, что вы делаете на оладьи.
  5. Тесто перелейте в смазанные маслом формы. Дайте им постоять 30-40 минут в тёплом месте. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
  6. После того, как куличи поднимутся, отправьте их в разогретую духовку примерно на 1 час.
  7. Испечённые куличи украсьте, как вам нравится, и наслаждайтесь своим вкусным произведением на праздник Пасхи!
КУЛИЧ на жидком ТЕСТЕ Без ЗАМЕСА руками ❗Кулич который набрал больше 2х миллионов ПРОСМОТРОВ❗
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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