Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах

Пасхальные куличи из жидкого теста — это вкусное и традиционное блюдо для светлого праздника. Вот как приготовить эти воздушные куличи из жидкого теста по рецепту сайта "Лайфхакер.ру".
Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты:
— 500 мл молока,
— 50 г свежих дрожжей,
— 100 г сахара,
— 1 кг пшеничной муки,
— 200 г сливочного масла,
— 10 желтков,
— щепотка соли,
— ваниль на кончике ножа.
Приготовление:
Подогрейте молоко до 40 градусов Цельсия. Раскрошите дрожжи и разведите их в молоке. Всыпьте половину сахара. Просейте муку, чтобы тесто получилось воздушным.
Насыпьте половину указанного количества муки к дрожжам и хорошо перемешайте. Позвольте опаре подняться, накрыв её полотенцем и поставив в тёплое место примерно на 40-60 минут.
Растопите сливочное масло на небольшом огне. Взбейте желтки с оставшимся сахаром, солью и ванилью, пока они не побелеют.
В поднявшуюся опару влейте взбитые желтки и растопленное сливочное масло. Перемешайте тесто, понемногу всыпая в него оставшуюся муку. Тесто должно получиться слегка гуще, чем-то, что вы делаете на оладьи.
Тесто перелейте в смазанные маслом формы. Дайте им постоять 30-40 минут в тёплом месте. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
После того, как куличи поднимутся, отправьте их в разогретую духовку примерно на 1 час.
Испечённые куличи украсьте, как вам нравится, и наслаждайтесь своим вкусным произведением на праздник Пасхи!
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