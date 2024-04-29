Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах

Пасхальные куличи из жидкого теста: получаются пышными, мягкими и вкусными

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Пасхальные куличи из жидкого теста — это вкусное и традиционное блюдо для светлого праздника. Вот как приготовить эти воздушные куличи из жидкого теста по рецепту сайта "Лайфхакер.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 500 мл молока,

— 50 г свежих дрожжей,

— 100 г сахара,

— 1 кг пшеничной муки,

— 200 г сливочного масла,

— 10 желтков,

— щепотка соли,

— ваниль на кончике ножа.

Приготовление:

Подогрейте молоко до 40 градусов Цельсия. Раскрошите дрожжи и разведите их в молоке. Всыпьте половину сахара. Просейте муку, чтобы тесто получилось воздушным. Насыпьте половину указанного количества муки к дрожжам и хорошо перемешайте. Позвольте опаре подняться, накрыв её полотенцем и поставив в тёплое место примерно на 40-60 минут. Растопите сливочное масло на небольшом огне. Взбейте желтки с оставшимся сахаром, солью и ванилью, пока они не побелеют. В поднявшуюся опару влейте взбитые желтки и растопленное сливочное масло. Перемешайте тесто, понемногу всыпая в него оставшуюся муку. Тесто должно получиться слегка гуще, чем-то, что вы делаете на оладьи. Тесто перелейте в смазанные маслом формы. Дайте им постоять 30-40 минут в тёплом месте. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. После того, как куличи поднимутся, отправьте их в разогретую духовку примерно на 1 час. Испечённые куличи украсьте, как вам нравится, и наслаждайтесь своим вкусным произведением на праздник Пасхи!