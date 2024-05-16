Доктор из Айдахо решил покататься на лыжах с опасного склона вместе с партнершей, вызвал две лавины и погиб. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел на пике Дональдсона в округе Кастер. Несмотря на предупреждения спасателей о лавиноопасности, 48-летний Терри О'Коннор рискнул спуститься. Сначала он вызвал небольшую лавину, которая сбила его с ног, а затем произошел второй сход снега.
Партнерша Терри сумела откопать его и попыталась провести реанимацию, но безуспешно. Прибывшие на место спасатели также не смогли спасти О'Коннора.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.