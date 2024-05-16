Трагедия в горах Айдахо: доктор погиб в лавине на склоне пика Дональдсона

Доктор решил скатиться со склона в Айдахо и погиб, вызвав лавину

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Доктор из Айдахо решил покататься на лыжах с опасного склона вместе с партнершей, вызвал две лавины и погиб. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: camptocamp.org by dahu1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Инцидент произошел на пике Дональдсона в округе Кастер. Несмотря на предупреждения спасателей о лавиноопасности, 48-летний Терри О'Коннор рискнул спуститься. Сначала он вызвал небольшую лавину, которая сбила его с ног, а затем произошел второй сход снега.

Партнерша Терри сумела откопать его и попыталась провести реанимацию, но безуспешно. Прибывшие на место спасатели также не смогли спасти О'Коннора.