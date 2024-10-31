В США прошёл аукцион битых авто со знаменитой свалки-коллекции Руди Кляйна

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Как сообщает AutoWeek, аукционный дом RM Sotheby's в США провёл аукцион под названием "Коллекция Руди Кляйна".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

За автомобили Mercedes, Lamborghini, Porsche и т. д., которые когда-то оказались на "автомобильном кладбище" Руди Кляйна, в среднем отдавали более 1 млн долларов. Груды металла, искореженные, с многослойной грязью и ржавчиной получили свой "билет в жизнь".

Новые хозяева пополнили свои автоколлекции автомобильными марками, у которых все еще впереди - капремонт, восстановительные работы.

Автомастерские США и мира следили за аукционом, торговались онлайн с теми, кто не боялся грязи и ржавчины. В ход шли также отдельные детали авто: двери, двигатели, коробки передач, двигатели, сиденья, топливные насосы и т.д.. Средний ценник — от 2000 долларов.

Руди Кляйн, переехавший в США в 50-е годы прошлого века, коллекционер раритетных авто, славился своей замкнутостью. Он тщательно оберегал от посторонних глаз свою коллекцию классических машин. И лишь в 2001 году после его смерти стало известно о существовании "автосвалки", которая принесла наследникам огромную прибыль.

Уточнения

Сва́лка — территории размещения отходов производства и потребления.



Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.

