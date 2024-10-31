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Кучеров стал лучшим игроком в матче НХЛ

0:44
Спорт

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержала победу над "Колорадо Эвеланш" со счётом 5:2.

Кучеров стал лучшим игроком в матче НХЛ
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Встреча, прошедшая на арене "Болл-Арена" в Денвере, запомнилась яркой игрой российского вратаря "Тампы" Андрея Василевского, который парировал 33 броска из 35.

Самым результативным игроком матча стал российский нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров, набравший три очка (гол + 2 передачи) и признанный первой звёздой встречи. Джейк Гюнцель оформил дубль, а также отличились Конор Гики и Энтони Чирелли.

За "Колорадо" шайбы забросили Иван Барбашев и Кейл Макар.

Уточнения

Ники́та Игоревич Ку́черов (род. 17 июня 1993, Майкоп) — российский хоккеист, правый крайний нападающий, выступающий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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