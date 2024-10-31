Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт низкоуглеводных булочек для домашних бургеров
Учёный из Бразилии открыл секрет сохранения пива охлаждённым
Россияне столкнутся с проблемами при оплате заказов с Озона
Как держать яблоки свежими до весны: все секреты
Гипофосфатазия — редкое генетическое заболевание, приводящее к инвалидности
Бразилия готовится стать мировым центром производства авиатоплива
В США прошёл аукцион битых авто со знаменитой свалки-коллекции Руди Кляйна
Советы по выбору обоев для кухни, которые выдержат влагу и солнечный свет
Кучеров стал лучшим игроком в матче НХЛ

Уход за волосами с маслами: что выбрать для красивых и здоровых локонов?

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Уход за волосами — важный аспект личной гигиены и красоты, и одним из самых эффективных способов поддержания их здоровья является использование натуральных масел. Они не только питают и увлажняют локоны, но и способствуют их восстановлению и защите. Давайте рассмотрим, какие масла лучше всего подходят для ухода за волосами и их основные преимущества.

Уход за волосами с маслами: что выбрать для красивых и здоровых локонов?
Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, PDM

1. Кокосовое масло

Оно содержит лауриновую кислоту, которая проникает в волосы, предотвращая потерю влаги и защищая от повреждений. Кокосовое масло помогает укротить пушистость, делает локоны гладкими и блестящими. Рекомендуется использовать его как маску перед мытьем волос, оставляя на 30–60 минут.

2. Аргановое масло

Аргановое масло, получаемое из плодов арганового дерева, богато витаминами E и A, а также антиоксидантами. Оно эффективно восстанавливает поврежденные волосы, придавая им мягкость и эластичность. Аргановое масло идеально подходит для ухода за секущимися кончиками и помогает справляться с термическими повреждениями от использования укладочных инструментов. Просто нанесите немного масла на кончики волос после мытья или перед укладкой.

3. Масло жожоба

Масло жожоба — это универсальное средство, которое хорошо подходит для всех типов волос. Оно обладает свойствами, схожими с натуральными маслами кожи, поэтому прекрасно увлажняет и питает пряди. Масло жожоба помогает сбалансировать жирность кожи головы, что особенно полезно для обладательниц жирных локонов. Втирайте его в кожу головы, а после распределите по длине волос. Оставьте на 30 минут, затем смойте. Используйте 1-2 раза в неделю.

4. Масло лаванды

Масло лаванды не только приятно пахнет, но и обладает успокаивающими свойствами, которые могут помочь при стрессах и напряжении. Оно стимулирует кровообращение в коже головы, способствуя росту волос и улучшая их состояние. Смешайте его с базовым маслом и втирайте в корни. Оставьте на 30–60 минут, затем смойте. Используйте 1-2 раза в неделю.

Используя натуральные масла, вы сможете не только улучшить внешний вид ваших локонов, но и поддержать их здоровье.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

Арга́новое ма́сло — растительное масло, изготавливаемое из плодов аргании.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов Аудио 
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Домашние животные
Эксперты назвали три самые умные породы кошек Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Уход за волосами с маслами: что выбрать для красивых и здоровых локонов?
Советы по выбору обоев для кухни, которые выдержат влагу и солнечный свет
Бразилия готовится стать мировым центром производства авиатоплива
В США прошёл аукцион битых авто со знаменитой свалки-коллекции Руди Кляйна
Кучеров стал лучшим игроком в матче НХЛ
Простые панкейки: уверены, что в мультиварке вы их ещё не готовили
Обвинённый в каннибализме Арми Хаммер возвращается в кино
В Краснодарском крае мужчина три года держал в сарае тигрицу
Учёные создали уникальное покрытие против льда на основе графена
Цифровые технологии, космические приключения и русские сказки: Москва покоряет сферу туризма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.