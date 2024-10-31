Россияне столкнутся с проблемами при оплате заказов с Озона

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 ноября маркетплейс "Озон" изменяет правила оплаты заказов.

Фото: commons.wikimedia.org by Mayyskiyysergeyy, CC BY-SA 4.0

Теперь большинство товаров нужно будет оплачивать при оформлении, без возможности расчета при получении. Исключение составят товары из категории fashion, включающей одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, которые требуют примерки перед покупкой, сообщает РИА Новости.

В компании пояснили, что постоплата остается только для тех категорий, где клиентам важно лично оценить товар перед оплатой. Для всех остальных позиций опция оплаты при получении будет недоступна, и покупатели смогут выбирать лишь предоплату при оформлении заказа.

Те, кто уже заказал товары с оплатой при получении, смогут воспользоваться этой опцией в пунктах выдачи, однако новые заказы должны будут быть оплачены заранее.

Уточнения

Ozon («Озо́н») — российский маркетплейс.



Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



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