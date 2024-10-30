Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Журналисты Men Today поделились эффективными способами создания рельефного пресса для людей старше 50 лет.

Фото: flickr.com by istolethetv, CC BY 2.0

В материале подчеркивается, что скручивания являются отличным упражнением, так как они нагружают как верхнюю, так и нижнюю прямые мышцы живота, а также активизируют прямую мышцу бедра.

Следующим в списке стали подъёмы ног и берпи, которые способствуют повышению выносливости и общей физической формы.

Скалолазание также оказалось полезным: это упражнение задействует прямые и косые мышцы живота, а также оказывает нагрузку на бедра, что делает его особенно эффективным. Завершает комплекс планка, которая помогает укрепить мышцы корпуса и улучшить общую стабильность.

Эти упражнения не только помогут укрепить пресс, но и поддержат общее физическое состояние в зрелом возрасте.

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.



Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

