В Краснодарском крае мужчина три года держал в сарае тигрицу

В станице Староминской Краснодарского края мужчина три года держал в сарае тигрицу по кличке Лаура. На теле животного были обнаружены следы жестокого обращения.
Мужчина купил Лауру без документов и вырастил её как домашнюю кошку в пристройке во дворе. Со временем соседи начали бояться подросшего хищника и обратились в полицию. Когда на адрес прибыли специалисты по отлову диких животных, хозяин попытался сбежать, но это ему не удалось.
Сейчас мужчину арестовали на четыре дня. Если факт издевательств над тигрицей подтвердится, ему грозит уголовное наказание. Тем временем Лауру передали в Ростовский цирк, а затем её отправят в Москву.
Тигр — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.
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