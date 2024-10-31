Обвинённый в каннибализме Арми Хаммер возвращается в кино

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Арми Хаммер, известный своей скандальной репутацией, возвращается к актерской деятельности. Он сыграет одну из главных ролей в новом вестерне "Frontier Crucible", продюсером которого выступает автор фильмов "Костяной томагавк" и "Закатать в асфальт".

Фото: YouTube канал Buen Sonido by Скриншот видео YouTube канала Buen Sonido, PDM

Это будет первый фильм с участием Хаммера после трёхлетнего перерыва, связанного с обвинениями в каннибализме. Как сообщает Deadline, актёр будет сниматься в независимом вестерне, события которого разворачиваются в Аризоне в 1870-х годах.

В фильме рассказывается история бывшего солдата, который вынужден заключить союз с тремя преступниками, чтобы выжить на Диком Западе. Съёмки начнутся в следующем месяце.

Напомним, что в январе 2021 года в социальных сетях были опубликованы скриншоты переписок Хаммера с его любовницами. В этих сообщениях актёр называл себя "стопроцентным каннибалом" и выражал желание съесть свою партнёршу, выпить её кровь и подержать в руках её бьющееся сердце.

Уточнения

Арма́нд Ду́глас Ха́ммер (род. 28 августа 1986, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, наиболее известный ролями в фильмах "Социальная сеть" и "Белоснежка: Месть гномов".



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