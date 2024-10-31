Как держать яблоки свежими до весны: все секреты

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Радость от обильного урожая яблок сопровождается вопросом: как сохранить их до весны? Садоводы накопили множество проверенных методов, которые помогают сохранить свежесть и вкус плодов на всю зиму.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Основные принципы хранения яблок

Выбор сорта. Некоторые сорта лучше подходят для долгого хранения, например, "Антоновка", "Богатырь" и "Жигулевское" для средней полосы, "Джонатан" и "Ренет Симиренко" — для южных регионов.

Правильный сбор. Яблоки нужно снимать с дерева, сохраняя плодоножку и не повреждая кожуру. Собранные плоды лучше оставить на пару недель в прохладном месте для выявления дефектов.

Сортировка. На длительное хранение отправляются только здоровые яблоки, лучше сортировать их по размеру и не смешивать разные сорта.

Способы хранения

Простая укладка : яблоки выкладываются в несколько слоев плодоножками вверх. Требует регулярной проверки на порчу.

: яблоки выкладываются в несколько слоев плодоножками вверх. Требует регулярной проверки на порчу. Оборачивание в бумагу : каждое яблоко заворачивается и складывается в ящик, что помогает сохранить их надолго.

: каждое яблоко заворачивается и складывается в ящик, что помогает сохранить их надолго. Пересыпание песком : плоды укладываются слоями, разделенными чистым песком с добавлением золы.

: плоды укладываются слоями, разделенными чистым песком с добавлением золы. Полиэтиленовые пакеты: яблоки укладываются в пакеты с небольшими отверстиями для вентиляции и хранятся при температуре от -1°C до +1°C.

Для тех, у кого нет подвала, подойдет хранение в земле: яблоки помещаются в пакеты и закапываются на глубину около 50 см. Подходящие условия хранения: температура от -1°C до +1°C и влажность 85-95%.

Надеемся, что советы помогут сохранить ваш урожай до весны!

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

