Как держать яблоки свежими до весны: все секреты

Радость от обильного урожая яблок сопровождается вопросом: как сохранить их до весны? Садоводы накопили множество проверенных методов, которые помогают сохранить свежесть и вкус плодов на всю зиму.
Выбор сорта. Некоторые сорта лучше подходят для долгого хранения, например, "Антоновка", "Богатырь" и "Жигулевское" для средней полосы, "Джонатан" и "Ренет Симиренко" — для южных регионов.
Правильный сбор. Яблоки нужно снимать с дерева, сохраняя плодоножку и не повреждая кожуру. Собранные плоды лучше оставить на пару недель в прохладном месте для выявления дефектов.
Сортировка. На длительное хранение отправляются только здоровые яблоки, лучше сортировать их по размеру и не смешивать разные сорта.
Для тех, у кого нет подвала, подойдет хранение в земле: яблоки помещаются в пакеты и закапываются на глубину около 50 см. Подходящие условия хранения: температура от -1°C до +1°C и влажность 85-95%.
Надеемся, что советы помогут сохранить ваш урожай до весны!
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