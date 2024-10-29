Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Редкая комета C/2024 S1 не пережила сближение с Солнцем
Как продлить жизнь собаки: открытие, которого мы все ждали
Как избежать ошибок в ремонте детской комнаты: 3 главных мифа
Когда хочется чего-то особенного: сырный суп с грибами и курицей
Как вырастить идеальную капусту: лучшие советы по подкормкам
Какие витамины жизненно необходимы, а какие просто миф
В России создают биопрепараты для увеличения урожайности без химии
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Осенний уход за локтями: как защитить кожу от сухости?

Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила

1:19
Еда

Квашеная капуста — это не просто закуска, а важная часть культурного наследия многих семей. Чтобы добиться идеального вкуса и текстуры, важно правильно подойти к выбору ингредиентов и соблюсти основные рекомендации.

Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, CC BY-SA 4.0

Советы по приготовлению квашеной капусты

Выбор капусты

Наилучший результат дадут поздние сорта, такие как Агрессор, Московская поздняя и Слава. Они сочные и хрустящие, а также обладают прекрасными вкусовыми качествами, которые отлично сохраняются при длительном хранении.

Использование соли

Квасить капусту следует с использованием только крупной соли без добавок. На один килограмм капусты добавляйте примерно 20 грамм соли. Некоторые хозяйки также добавляют щепотку сахара, но нужно быть осторожнее: если сахара будет слишком много, это может привести к образованию нежелательной слизи.

Добавки — морковь и специи

Поздние, плотные сорта моркови отлично дополняют капусту, но не стоит класть более 50 грамм на килограмм капусты, чтобы не замедлить ферментацию. Включите также ароматные специи, такие как семена укропа и тмина — по одной чайной ложке на килограмм капусты, чтобы обогатить вкус закуски.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Новости спорта
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России Аудио 
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Садоводство, цветоводство
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом
Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом
Последние материалы
В России создают биопрепараты для увеличения урожайности без химии
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Осенний уход за локтями: как защитить кожу от сухости?
Продюсер объяснил падение гонораров в два раза солиста группы Ленинград
В Японии накажут иностранных туристов, устроивших танцы в вагоне поезда
Чечевица на грядке: королева бобовых и идеальный выбор для вашего стола
Какие продукты можно добавить в любой салат
Покупка дешевой незамерзайки может обернуться поездкой на медосвидетельствование
Как узнать возраст вашей собаки по новой формуле
Французский депутат обвиняет Евросоюз в бездействии: импорт украинской свёклы угрожает французским производителям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.