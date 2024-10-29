Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Квашеная капуста — это не просто закуска, а важная часть культурного наследия многих семей. Чтобы добиться идеального вкуса и текстуры, важно правильно подойти к выбору ингредиентов и соблюсти основные рекомендации.

Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, CC BY-SA 4.0

Советы по приготовлению квашеной капусты

Выбор капусты

Наилучший результат дадут поздние сорта, такие как Агрессор, Московская поздняя и Слава. Они сочные и хрустящие, а также обладают прекрасными вкусовыми качествами, которые отлично сохраняются при длительном хранении.

Использование соли

Квасить капусту следует с использованием только крупной соли без добавок. На один килограмм капусты добавляйте примерно 20 грамм соли. Некоторые хозяйки также добавляют щепотку сахара, но нужно быть осторожнее: если сахара будет слишком много, это может привести к образованию нежелательной слизи.

Добавки — морковь и специи

Поздние, плотные сорта моркови отлично дополняют капусту, но не стоит класть более 50 грамм на килограмм капусты, чтобы не замедлить ферментацию. Включите также ароматные специи, такие как семена укропа и тмина — по одной чайной ложке на килограмм капусты, чтобы обогатить вкус закуски.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

