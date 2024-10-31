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Советы по выбору обоев для кухни, которые выдержат влагу и солнечный свет

1:13
Недвижимость » Ремонт

Кухня — одно из помещений, где интерьер обновляется чаще всего: постоянная готовка, высокая влажность и частая уборка предъявляют повышенные требования к отделочным материалам. Поэтому, планируя ремонт, стоит внимательно подойти к выбору обоев или плитки.

Советы по выбору обоев для кухни, которые выдержат влагу и солнечный свет
Фото: Flickr by liz west, CC BY 2.0

Для кухни лучше подойдут обои с водоотталкивающими свойствами, чтобы они не впитывали влагу и легко чистились от загрязнений, будь то жирные пятна или брызги соуса. Особенно это актуально для зоны приготовления пищи, где поверхность обоев часто подвергается загрязнению.

Поскольку кухня обычно хорошо освещена, важно выбирать светостойкие обои, которые не выцветут под воздействием солнечных лучей. Дешёвые бумажные варианты здесь не подойдут, так как быстро потеряют вид. Кроме того, кухонные обои должны иметь низкую паропроницаемость, так как в этом помещении часто повышенная влажность.

Для кухни отлично подойдут обои из натуральных материалов, таких как текстиль, бамбук или дерево. Они не только устойчивы к условиям кухни, но и добавляют интерьеру особый стиль.

Уточнения

Ку́хня  — помещение для приготовления пищи.

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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