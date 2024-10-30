Собаки с упрямым характером: список пород

Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждая собака обладает уникальным характером, который складывается под влиянием множества факторов, включая и породу. Мы решили выделить породы собак, известных своим самым упрямым и непростым нравом — такими питомцами управлять не так-то просто!

Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

Собаки из этого списка не только отличаются независимостью, но и трудно поддаются дрессировке. Порой успокоить их в момент шалости практически невозможно, и именно поэтому они заслужили особое внимание.

Лидером списка стала афганская борзая — самая своенравная и капризная порода. На втором месте находится басенджи, которая также славится своей независимостью. Тройку замыкают обаятельные, но упрямые бульдоги.

Помимо них, в рейтинг вошли следующие породы: чау-чау, русская борзая, бладхаунд и мастиффы.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

