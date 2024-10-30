Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как продлить срок службы батареи смартфона и избежать ненужного износа
Малышева предупреждает: жир на животе как новый эндокринный орган
Осенний рецепт тыквенного супа, который вас согреет в холодное время
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Как визуально разделить кухню и гостиную: креативные решения
6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку
Почему ногти становятся ломкими и расслаиваются у женщин старше 40 лет: дело в возрасте?
Садальский рассказал о детстве в детском доме: после похорон мамы мы оказались в интернате
Журова предлагает Коу вернуть медали Олимпиады-80

Собаки с упрямым характером: список пород

Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
0:55
Зоосфера

Каждая собака обладает уникальным характером, который складывается под влиянием множества факторов, включая и породу. Мы решили выделить породы собак, известных своим самым упрямым и непростым нравом — такими питомцами управлять не так-то просто!

Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

Собаки из этого списка не только отличаются независимостью, но и трудно поддаются дрессировке. Порой успокоить их в момент шалости практически невозможно, и именно поэтому они заслужили особое внимание.

Лидером списка стала афганская борзая — самая своенравная и капризная порода. На втором месте находится басенджи, которая также славится своей независимостью. Тройку замыкают обаятельные, но упрямые бульдоги.

Помимо них, в рейтинг вошли следующие породы: чау-чау, русская борзая, бладхаунд и мастиффы.

 

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Общество
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом Аудио 
Популярное
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России

Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.

Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Под какие культуры нельзя вносить золу
Под какие культуры нельзя вносить золу
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Последние материалы
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Осенний рецепт тыквенного супа, который вас согреет в холодное время
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
Как визуально разделить кухню и гостиную: креативные решения
6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку
Почему ногти становятся ломкими и расслаиваются у женщин старше 40 лет: дело в возрасте?
Садальский рассказал о детстве в детском доме: после похорон мамы мы оказались в интернате
Журова предлагает Коу вернуть медали Олимпиады-80
Полное беззаконие: нелегальные гонки устроили прямо на улицах этого американского города
Сделано в России: Путин поручил разработать программу продвижения национальных брендов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.