Собаки с упрямым характером: список пород

Каждая собака обладает уникальным характером, который складывается под влиянием множества факторов, включая и породу. Мы решили выделить породы собак, известных своим самым упрямым и непростым нравом — такими питомцами управлять не так-то просто!
Собаки из этого списка не только отличаются независимостью, но и трудно поддаются дрессировке. Порой успокоить их в момент шалости практически невозможно, и именно поэтому они заслужили особое внимание.
Лидером списка стала афганская борзая — самая своенравная и капризная порода. На втором месте находится басенджи, которая также славится своей независимостью. Тройку замыкают обаятельные, но упрямые бульдоги.
Помимо них, в рейтинг вошли следующие породы: чау-чау, русская борзая, бладхаунд и мастиффы.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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