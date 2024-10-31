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Простые панкейки: уверены, что в мультиварке вы их ещё не готовили

1:15
Еда

Панкейки — это традиционное американское блюдо, которое стало популярным во всём мире благодаря своему нежному вкусу и простоте приготовления. Эти пышные блинчики идеально подходят для завтрака, ведь они заряжают энергией и хорошим настроением на весь день. А теперь попробуйте приготовить их не совсем привычным способом — в мультиварке.

Простые панкейки: уверены, что в мультиварке вы их ещё не готовили
Фото: Own work by Chefkitchen90, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • мука — 250 г;
  • молоко — 300 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Насыпьте все сухие ингредиенты в одну миску, перемешайте.
  2. В другой миске соедините жидкие составляющие — молоко, яйцо и растительное масло.
  3. Соедините обе массы и тщательно перемешайте.
  4. Выберете на мультиварке режим "выпечка".
  5. Выкладывайте тесто порциями в мультиварку.
  6. Запекайте каждый панкейк по 5-7 минут с каждой стороны, пока он не подрумянится.
  7. Подавайте ваши панкейки с мёдом, ягодами или фруктами. При желании посыпьте блюдо орехами.

Уточнения

Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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