Простые панкейки: уверены, что в мультиварке вы их ещё не готовили

Панкейки — это традиционное американское блюдо, которое стало популярным во всём мире благодаря своему нежному вкусу и простоте приготовления. Эти пышные блинчики идеально подходят для завтрака, ведь они заряжают энергией и хорошим настроением на весь день. А теперь попробуйте приготовить их не совсем привычным способом — в мультиварке.
Ингредиенты:
Приготовление:
Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде.
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