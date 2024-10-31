Простые панкейки: уверены, что в мультиварке вы их ещё не готовили

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Панкейки — это традиционное американское блюдо, которое стало популярным во всём мире благодаря своему нежному вкусу и простоте приготовления. Эти пышные блинчики идеально подходят для завтрака, ведь они заряжают энергией и хорошим настроением на весь день. А теперь попробуйте приготовить их не совсем привычным способом — в мультиварке.

Фото: Own work by Chefkitchen90, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

мука — 250 г;

молоко — 300 мл;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление:

Насыпьте все сухие ингредиенты в одну миску, перемешайте. В другой миске соедините жидкие составляющие — молоко, яйцо и растительное масло. Соедините обе массы и тщательно перемешайте. Выберете на мультиварке режим "выпечка". Выкладывайте тесто порциями в мультиварку. Запекайте каждый панкейк по 5-7 минут с каждой стороны, пока он не подрумянится. Подавайте ваши панкейки с мёдом, ягодами или фруктами. При желании посыпьте блюдо орехами.

Уточнения

Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде.

