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Бразилия готовится стать мировым центром производства авиатоплива

1:21
Экономика

Бразилия стремительно развивает индустрию устойчивого авиационного топлива (SAF) и намерена стать ведущим экспортером на мировом рынке.

Бразилия готовится стать мировым центром производства авиатоплива
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В ближайшие годы страна планирует построить свои заводы для производства SAF, полагаясь на высокий потенциал в сфере этанола, где Бразилия занимает второе место в мире. Инициатива поддерживается британской Shell и фондом Mubadala Investment из Абу-Даби, которые инвестируют в создание новых предприятий в Бразилии.

Генеральный директор компании Raizen Рикардо Мусса отметил, что возможности по производству этанола открывают перед Бразилией перспективы экспорта устойчивого топлива на глобальный рынок.

Потенциал производства может достичь 50 миллиардов литров к 2030 году, что сравнимо с объемом производства США. Однако, в отличие от США, большая часть продукции в Бразилии пойдет на экспорт.

Уже сейчас страна поставляет этанол на американские заводы, где он перерабатывается в SAF, но стремится расширить собственные мощности для производства топлива на родной территории. Raizen, совместное предприятие Shell и Cosan, а также британская BP, уже работают над новыми проектами в рамках стратегии по увеличению объемов SAF.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Авиационное топливо — горючее вещество (топливо), вводимое вместе с воздухом в камеру сгорания двигателя летательного аппарата для получения тепловой энергии в процессе окисления кислородом воздуха (сжигания).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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