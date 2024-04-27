Простой рецепт творожных куличей на быстродействующих дрожжах: справится любая хозяйка!

Творожные куличи: несложный рецепт с быстродействующими дрожжами

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт вкусных творожных куличей. Этот рецепт от сайта "Лайфхакер.ру" достаточно простой, он должен получиться даже у тех, кто редко что-то печёт.

Фото: commons.wikimedia.org by Loyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Вам потребуются следующие ингредиенты:

— 2 чайные ложки быстродействующих дрожжей,

— 200 мл молока,

— 200 г творога,

— 2 яйца,

— 0,5 чайной ложки соли,

— 100-150 г сахара,

— 50 г сливочного масла,

— 550-600 г муки,

— 100 г изюма.

Итак, приступим к приготовлению:

Растворите дрожжи в тёплом молоке. В миске соедините творог, яйца, соль, сахар и растопленное сливочное масло. Добавьте творожную смесь в раствор дрожжей с молоком. Постепенно добавляйте муку с изюмом и замешивайте тесто. Вымешивайте тесто на столе, посыпанном мукой. Затем переложите его в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на примерно 1,5 часа. После этого обомните тесто и оставьте на 40 минут. Разделите тесто на части и выложите его в формы, предварительно смазанные маслом. Дайте тесту подняться, оставив формы на столе. Выпекайте творожные куличи в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут. Оставьте куличи остывать, затем украсьте их глазурью и посыпкой по вашему выбору. Приятного аппетита!