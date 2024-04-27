Простой рецепт творожных куличей на быстродействующих дрожжах: справится любая хозяйка!
Творожные куличи: несложный рецепт с быстродействующими дрожжами
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Предлагаем вам рецепт вкусных творожных куличей. Этот рецепт от сайта "Лайфхакер.ру" достаточно простой, он должен получиться даже у тех, кто редко что-то печёт.
Фото: commons.wikimedia.org by Loyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Вам потребуются следующие ингредиенты:
— 2 чайные ложки быстродействующих дрожжей,
— 200 мл молока,
— 200 г творога,
— 2 яйца,
— 0,5 чайной ложки соли,
— 100-150 г сахара,
— 50 г сливочного масла,
— 550-600 г муки,
— 100 г изюма.
Итак, приступим к приготовлению:
- Растворите дрожжи в тёплом молоке.
- В миске соедините творог, яйца, соль, сахар и растопленное сливочное масло.
- Добавьте творожную смесь в раствор дрожжей с молоком. Постепенно добавляйте муку с изюмом и замешивайте тесто.
- Вымешивайте тесто на столе, посыпанном мукой. Затем переложите его в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на примерно 1,5 часа.
- После этого обомните тесто и оставьте на 40 минут.
- Разделите тесто на части и выложите его в формы, предварительно смазанные маслом. Дайте тесту подняться, оставив формы на столе.
- Выпекайте творожные куличи в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут.
- Оставьте куличи остывать, затем украсьте их глазурью и посыпкой по вашему выбору. Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру