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Простой рецепт творожных куличей на быстродействующих дрожжах: справится любая хозяйка!

Творожные куличи: несложный рецепт с быстродействующими дрожжами

1:36
Еда

Предлагаем вам рецепт вкусных творожных куличей. Этот рецепт от сайта "Лайфхакер.ру" достаточно простой, он должен получиться даже у тех, кто редко что-то печёт.

Творожные куличи: несложный рецепт с быстродействующими дрожжами
Фото: commons.wikimedia.org by Loyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Вам потребуются следующие ингредиенты:

— 2 чайные ложки быстродействующих дрожжей,

— 200 мл молока,

— 200 г творога,

— 2 яйца,

— 0,5 чайной ложки соли,

— 100-150 г сахара,

— 50 г сливочного масла,

— 550-600 г муки,

— 100 г изюма.

Итак, приступим к приготовлению:

  1. Растворите дрожжи в тёплом молоке.
  2. В миске соедините творог, яйца, соль, сахар и растопленное сливочное масло.
  3. Добавьте творожную смесь в раствор дрожжей с молоком. Постепенно добавляйте муку с изюмом и замешивайте тесто.
  4. Вымешивайте тесто на столе, посыпанном мукой. Затем переложите его в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на примерно 1,5 часа.
  5. После этого обомните тесто и оставьте на 40 минут.
  6. Разделите тесто на части и выложите его в формы, предварительно смазанные маслом. Дайте тесту подняться, оставив формы на столе.
  7. Выпекайте творожные куличи в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут.
  8. Оставьте куличи остывать, затем украсьте их глазурью и посыпкой по вашему выбору. Приятного аппетита!
ОДИН час!!! ОНИ НЕРЕАЛЬНЫЕ! ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ ТВОРОЖНЫЕ! БЕЗ дрожжей! | Кулинарим с Таней
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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