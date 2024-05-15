"Робо, иди сюда!". Показательная казнь премьера Словакии Роберта Фицо англосаксами

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен.
Да-да, это тот, который говорил, что российская специальная операция на Украине началась в результате разгула неонацистов и у президента Владимира Путина не было иного выхода.
Стрелявший в премьера уже задержан. Также установлено, что это местный житель. Устанавливаются и мотивы. Сам политик с тяжёлыми ранениями в грудь, живот и конечности в настоящий момент госпитализирован — его вертолётом доставили в больницу в Банска-Бистрице. Сообщалось сперва, что Роберт в крайне тяжёлом состоянии.
Неизвестный открыл стрельбу в ходе выездного заседания словацкого правительства, которое проходило в г. Гандлово в 190-ти километрах от столицы Братиславы. Личность стрелка тоже установлена, это 71-летний уроженец г. Левице. Перед стрельбой, он крикнул премьеру "Робо, иди сюда!". А поскольку люди ждали Фицо на улице, чтобы приветствовать его, подозрения пожилой человек не вызвал.
Словак ранее часто критиковал Запад, НАТО и их политику по Украине:
Давайте только честно! У кого-то есть сомнения по заказчику-исполнителю? Международный терроризм в подавляющем большинстве случаев определяется действиями глобального Запада во главе с Вашингтоном и Лондоном.
Желание убить премьера Словакии, который посмел высказать мнение, отличное от мнения глобалистов, вероятно, было велико. Лично у меня нет никаких сомнений, что это показательная казнь! Дескать смотрите последствия для тех, кто не ляжет под Запад или осмелится иметь какое-то собственное мнение, отличное от "нужного".
Прямое доказательство того, что англосаксонский мир считает себя вершителем судеб всех народов мира, а европейских руководителей — ничтожными мошками, которые обязаны прислуживать Соединённым Штатам и Великобритании.
Или же произойдёт вот такое, как с Робертом Фицо!
На его странице в социальной сети появилось сообщение, что он находится "в опасном для жизни состоянии", и следующие несколько часов "будут определяющими". Потом сообщалось, что угрозы жизни Роберта Фицо нет.
На это покушение одним из первых отреагировал его товарищ и коллега — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Я был глубоко шокирован отвратительным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай Бог здоровья ему и его стране!" — пишет в соцсети венгерский премьер.
Он вместе с президентом Сербии Александром Вучичем в ближайшие дни хотят посетить раненного коллегу.
Но заставит ли этот теракт задуматься лидеров других стран, которые ещё не встали в многочисленный строй рабов глобалистов?
А между тем, на Украине по случаю ранения словацкого премьера уже настоящий праздник…
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