"Робо, иди сюда!". Показательная казнь премьера Словакии Роберта Фицо англосаксами

Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом

3:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен.

Фото: flickr.com by EU2016 SK is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Да-да, это тот, который говорил, что российская специальная операция на Украине началась в результате разгула неонацистов и у президента Владимира Путина не было иного выхода.

Кому это выгодно?

Стрелявший в премьера уже задержан. Также установлено, что это местный житель. Устанавливаются и мотивы. Сам политик с тяжёлыми ранениями в грудь, живот и конечности в настоящий момент госпитализирован — его вертолётом доставили в больницу в Банска-Бистрице. Сообщалось сперва, что Роберт в крайне тяжёлом состоянии.

Неизвестный открыл стрельбу в ходе выездного заседания словацкого правительства, которое проходило в г. Гандлово в 190-ти километрах от столицы Братиславы. Личность стрелка тоже установлена, это 71-летний уроженец г. Левице. Перед стрельбой, он крикнул премьеру "Робо, иди сюда!". А поскольку люди ждали Фицо на улице, чтобы приветствовать его, подозрения пожилой человек не вызвал.

Высказывания Фицо

Словак ранее часто критиковал Запад, НАТО и их политику по Украине:

высказывался против вступления Киева в военный блок из-за опасений начала третьей мировой;

критиковал Евросоюз и НАТО за то, что с их стороны постоянно звучит слово "война", а в возможной отправке натовских солдат на Украину видел лишь эскалацию;

говорил, что Киев должен пожертвовать территориями, чтобы положить конец боевым действиям;

называл стратегию Запада по Украине нерабочей;

поддержал допуск спортсменов Российской Федерации и Белоруссии к Олимпиаде-2024 в Париже.

К гадалке не ходи...

Давайте только честно! У кого-то есть сомнения по заказчику-исполнителю? Международный терроризм в подавляющем большинстве случаев определяется действиями глобального Запада во главе с Вашингтоном и Лондоном.

Желание убить премьера Словакии, который посмел высказать мнение, отличное от мнения глобалистов, вероятно, было велико. Лично у меня нет никаких сомнений, что это показательная казнь! Дескать смотрите последствия для тех, кто не ляжет под Запад или осмелится иметь какое-то собственное мнение, отличное от "нужного".

Прямое доказательство того, что англосаксонский мир считает себя вершителем судеб всех народов мира, а европейских руководителей — ничтожными мошками, которые обязаны прислуживать Соединённым Штатам и Великобритании.

Или же произойдёт вот такое, как с Робертом Фицо!

На его странице в социальной сети появилось сообщение, что он находится "в опасном для жизни состоянии", и следующие несколько часов "будут определяющими". Потом сообщалось, что угрозы жизни Роберта Фицо нет.

Кто остался в строю?

На это покушение одним из первых отреагировал его товарищ и коллега — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Я был глубоко шокирован отвратительным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай Бог здоровья ему и его стране!" — пишет в соцсети венгерский премьер.

Он вместе с президентом Сербии Александром Вучичем в ближайшие дни хотят посетить раненного коллегу.

Но заставит ли этот теракт задуматься лидеров других стран, которые ещё не встали в многочисленный строй рабов глобалистов?

А между тем, на Украине по случаю ранения словацкого премьера уже настоящий праздник…