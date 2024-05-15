Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
"Робо, иди сюда!". Показательная казнь премьера Словакии Роберта Фицо англосаксами

Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом

3:49
Мир

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен.

Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом
Фото: flickr.com by EU2016 SK is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Да-да, это тот, который говорил, что российская специальная операция на Украине началась в результате разгула неонацистов и у президента Владимира Путина не было иного выхода.

Кому это выгодно?

Стрелявший в премьера уже задержан. Также установлено, что это местный житель. Устанавливаются и мотивы. Сам политик с тяжёлыми ранениями в грудь, живот и конечности в настоящий момент госпитализирован — его вертолётом доставили в больницу в Банска-Бистрице. Сообщалось сперва, что Роберт в крайне тяжёлом состоянии.

Неизвестный открыл стрельбу в ходе выездного заседания словацкого правительства, которое проходило в г. Гандлово в 190-ти километрах от столицы Братиславы. Личность стрелка тоже установлена, это 71-летний уроженец г. Левице. Перед стрельбой, он крикнул премьеру "Робо, иди сюда!". А поскольку люди ждали Фицо на улице, чтобы приветствовать его, подозрения пожилой человек не вызвал.

Высказывания Фицо

Словак ранее часто критиковал Запад, НАТО и их политику по Украине:

  • высказывался против вступления Киева в военный блок из-за опасений начала третьей мировой;
  • критиковал Евросоюз и НАТО за то, что с их стороны постоянно звучит слово "война", а в возможной отправке натовских солдат на Украину видел лишь эскалацию;
  • говорил, что Киев должен пожертвовать территориями, чтобы положить конец боевым действиям;
  • называл стратегию Запада по Украине нерабочей;
  • поддержал допуск спортсменов Российской Федерации и Белоруссии к Олимпиаде-2024 в Париже.

К гадалке не ходи...

Давайте только честно! У кого-то есть сомнения по заказчику-исполнителю? Международный терроризм в подавляющем большинстве случаев определяется действиями глобального Запада во главе с Вашингтоном и Лондоном.

Желание убить премьера Словакии, который посмел высказать мнение, отличное от мнения глобалистов, вероятно, было велико. Лично у меня нет никаких сомнений, что это показательная казнь! Дескать смотрите последствия для тех, кто не ляжет под Запад или осмелится иметь какое-то собственное мнение, отличное от "нужного".

Прямое доказательство того, что англосаксонский мир считает себя вершителем судеб всех народов мира, а европейских руководителей — ничтожными мошками, которые обязаны прислуживать Соединённым Штатам и Великобритании.

Или же произойдёт вот такое, как с Робертом Фицо!

На его странице в социальной сети появилось сообщение, что он находится "в опасном для жизни состоянии", и следующие несколько часов "будут определяющими". Потом сообщалось, что угрозы жизни Роберта Фицо нет.

Кто остался в строю?

На это покушение одним из первых отреагировал его товарищ и коллега — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Я был глубоко шокирован отвратительным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай Бог здоровья ему и его стране!" — пишет в соцсети венгерский премьер.

Он вместе с президентом Сербии Александром Вучичем в ближайшие дни хотят посетить раненного коллегу.

Но заставит ли этот теракт задуматься лидеров других стран, которые ещё не встали в многочисленный строй рабов глобалистов?

А между тем, на Украине по случаю ранения словацкого премьера уже настоящий праздник…

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша теракт словакия виктор орбан александр вучич
Обсудить
Новости Все >
Муж Верочки изначально был одним из главных героев фильма "Служебный роман"
Стало известно, чем нельзя кормить белую кошку
Как быстро проветрить салон автомобиля в жаркий день
Арбузный смузи: освежающий напиток
Сын Виктора Цоя использовал архивные кадры отца в новом клипе
Телеведущая Регина Тодоренко готова потратить на туфли от 5 до 55 тысяч рублей
Садальский оценил наряд Лены Лениной на Каннском фестивале
Доля инвесторов в недвижимость на рынке ипотеки уменьшилась
Дени Де Вито рассказал, что никогда не страдал из-за собственного роста
Как определить, нужно ли вам действительно снижать вес или нет
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
В Германии сообщили, что Россия ответственна за рост поставок газа в Евросоюз
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев Путин и Си отметят стратегическое партнёрство прорывными решениями Любовь Степушова
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Последние материалы
NatAstro: открыта экзопланета, вращающаяся вокруг звезды вдвое холоднее Солнца
Как замачивать семена укропа
Нефть из России вполне законно поступает в ЕС, несмотря на европейское эмбарго
Американцы обеспечили экспортеров зерна на Украине спецтехникой
Суд Москвы отклонил иск против Ивлеевой и клуба "Мутабор" из-за "голой" вечеринки
Мужчина пощупал грудь несовершеннолетней девушки во время полета и попал в тюрьму
Как защитить сад от весенних заморозков. Секретный способ
Джазовая певица Мерабова не считает нужным прощать Аллу Пугачёву
Фильм "Чебурашка" стал самым просматриваемым проектом на ТВ в начале года
Минсельхоз пообещал контролировать работу страховщиков после заморозков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников