Куриное рагу с кабачками: в этом аппетитном блюде только сезонные овощи и куриное филе

Рагу с курицей и кабачками: идеальное летнее горячее блюдо

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Рагу с курицей и кабачками — это вкусное и питательное блюдо, которое идеально подходит для летнего семейного ужина или дружеских посиделок. Это простое в приготовлении блюдо сочетает в себе нежность куриного мяса и свежесть овощей, создавая неповторимый вкусовой букет.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0

Рагу с курицей и кабачками — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить из доступных ингредиентов. Оно состоит из филе куриной грудки, моркови, сладкого перца, кабачков, репчатого лука, помидоров, растительного масла, соли, чёрного молотого перца и итальянских трав.

Ингредиенты:

400-500 г куриного филе,

1-2 моркови,

1 сладкий перец,

400 г кабачков,

3 помидора,

1 луковица,

2 ст. л. растительного масла,

1 ч. л. соли, чёрный перец по вкусу,

1 ч. л. итальянских трав,

400 мл воды или овощного бульона.

Приготовление