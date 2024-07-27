Куриное рагу с кабачками: в этом аппетитном блюде только сезонные овощи и куриное филе

Рагу с курицей и кабачками — это вкусное и питательное блюдо, которое идеально подходит для летнего семейного ужина или дружеских посиделок. Это простое в приготовлении блюдо сочетает в себе нежность куриного мяса и свежесть овощей, создавая неповторимый вкусовой букет.
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Рагу с курицей и кабачками — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить из доступных ингредиентов. Оно состоит из филе куриной грудки, моркови, сладкого перца, кабачков, репчатого лука, помидоров, растительного масла, соли, чёрного молотого перца и итальянских трав.
Ингредиенты:
400-500 г куриного филе,
1-2 моркови,
1 сладкий перец,
400 г кабачков,
3 помидора,
1 луковица,
2 ст. л. растительного масла,
1 ч. л. соли, чёрный перец по вкусу,
1 ч. л. итальянских трав,
400 мл воды или овощного бульона.
Приготовление
Для приготовления рагу необходимо нарезать все ингредиенты небольшими кусочками, кроме помидоров.
Затем обжарить лук на растительном масле до мягкости.
Далее следует добавить курицу и готовить, пока она не изменит цвет и не подрумянится.
Затем нужно добавить остальные овощи, посолить, поперчить и посыпать итальянскими травами.
Залить горячей водой или овощным бульоном и тушить под крышкой на медленном огне около 20-25 минут. При желании можно добавить томатную пасту перед заливкой воды или бульона.