Фильм BioShock : продюсер раскрывает детали о сокращении бюджета и новом подходе к проекту

Фильм по мотивам BioShock: сокращение бюджета и новые подробности экранизации

1:49 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В феврале 2022 года Take-Two и Netflix объявили о создании экранизации популярной игровой франшизы BioShock . Спустя полгода стало известно, что Фрэнсис Лоуренс, режиссер таких фильмов как "Голодные игры", "Константин", "Я — легенда", "Воробей" и "Страна чудес", возглавит проект.

Фото: Openverse by JBLivin, CC BY 2.0

Позднее в том же году Лоуренс отметил, что уникальность BioShock сохранится в фильме, а также подтвердил участие создателя франшизы Кена Левина в проекте.

После этого долгое время не поступало новостей о фильме. Однако на Comic-Con 2024 в Сан-Диего Variety опубликовал обновления. Продюсер фильма сообщил, что проект столкнулся с сокращением бюджета, что привело к созданию более скромной версии фильма.

Несмотря на это, Фрэнсис Лоуренс по-прежнему является режиссером фильма. Однако у него много других проектов в работе. В данный момент он занят производством фильма "Долгая прогулка" (экранизация романа Стивена Кинга 1979 года), написанием сценария к "Константину 2" и подготовкой к съемкам "Я — легенда 2". Кроме того, он ведет переговоры о съемках приквела "Голодных игр" под названием "Восход на жатве".

Информации о дате выхода фильма BioShock или актерском составе пока нет. Фанаты игры остаются в ожидании, так как Cloud Chamber, разработчик следующей части франшизы, продолжает набор сотрудников, что предполагает длительный процесс до релиза. Недавняя утечка показала пользовательский интерфейс и рикошетную пушку, но дальнейшие подробности пока неизвестны.