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Лучшие быстрорастущие лианы для вашего сада: они станут настоящим украшением

Какие лианы стоит посадить в саду

1:22
Садоводство » Цветы

Лианы могут значительно украсить ваш сад, сделав его ярче и красивее.

Какие лианы стоит посадить в саду
Фото: commons.wikimedia.org by Ron Dicker, CC BY-SA 4.0

Какие лианы быстро растут

Глициния — это растение, которое быстро растет и имеет красивые цветы лавандового цвета.

Эта лиана нуждается в крепкой опоре, поэтому можно вырастить растение на арке или беседке в саду.

Клематис — это вьющееся растение, которое бывает разных форм и цветов. Выращивать клематисы можно вдоль шпалер, беседок и даже стен зданий. Растение нуждается в частом поливе. Поэтому удобнее всего использовать мульчу. Это поможет почве дольше сохранять влагу в жарком климате.

Также можно выращивать жимолость как вьющееся растение. Цветы привлекают в сад полезных насекомых-опылителей. Лучше всего выращивать жимолость на хорошо освещенном, заболоченном участке сада.

В этом случае участок произрастания должен быть надежно защищен от ветра, так как растение не любит сквозняков. Жимолость предпочитает, чтобы почва была суглинистой или супесчаной.

Поэтому, если почва не питательная, ее сначала нужно будет удобрить. Используйте перепревший навоз или компост. В чрезмерно кислую почву добавьте мел или доломитовую муку.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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