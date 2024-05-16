Ивана Охлобыстина восхитили кадровые перестановки в правительстве РФ: "Просто штурмовая бригада. Быть жаре!"

Актёр Иван Охлобыстин уверен, что все перестановки в российском правительстве пойдут на благо стране.
Охлобыстин порадовался кадровым переменам в высших эшелонах власти.
"Вождь формирует бомбический коллектив — Белоусов, Дюмин, Алиханов и т. д Просто штурмовая бригада. Быть жаре!" — написал звезда сериала "Интерны" в своём Telegram-канале.
Актёр объяснил, что принципиально воздерживается от обсуждения отставок высокопоставленных лиц. Он отметил, что нам многое неизвестно, что, по словам Охлобыстина, к лучшему.
Ранее Иван Охлобыстин порадовался тому, что русская песня стала популярной за рубежом.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.