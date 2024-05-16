Ивана Охлобыстина восхитили кадровые перестановки в правительстве РФ: "Просто штурмовая бригада. Быть жаре!"

Иван Охлобыстин порадовался изменениям в правительстве РФ: бомбический коллектив

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин уверен, что все перестановки в российском правительстве пойдут на благо стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Oizo (Андрей Шмелёв) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Охлобыстин порадовался кадровым переменам в высших эшелонах власти.

"Вождь формирует бомбический коллектив — Белоусов, Дюмин, Алиханов и т. д Просто штурмовая бригада. Быть жаре!" — написал звезда сериала "Интерны" в своём Telegram-канале.

Актёр объяснил, что принципиально воздерживается от обсуждения отставок высокопоставленных лиц. Он отметил, что нам многое неизвестно, что, по словам Охлобыстина, к лучшему.

Ранее Иван Охлобыстин порадовался тому, что русская песня стала популярной за рубежом.