Иван Охлобыстин порадовался тому, что русская песня стала вирусной за рубежом

Актёр Иван Охлобыстин поделился радостью — песня русскоязычных рэперов Tanir и Tyomcha песня набрала несколько миллионов просмотров за границей.
Звезда сериала "Интерны" разместил в своём Telegram-канале видео, на котором блогер из Китая исполняет песню на русском языке.
"Больше всего сейчас завирусилось в Китае русская песня "Да, да, да". И это самая завирусившаяся китайская блогерша с кавером на эту песню, тут почти 10 млн лайков", — написал под кадрами Охлобыстин.
Ранее сообщалось, что британская актриса Лиз Хёрли сняла видео под песню Кати Лель.
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