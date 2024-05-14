Иван Охлобыстин порадовался тому, что русская песня стала вирусной за рубежом

Охлобыстин ликует из-за того, что русская песня стала популярной за границей

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин поделился радостью — песня русскоязычных рэперов Tanir и Tyomcha песня набрала несколько миллионов просмотров за границей.

Фото: pxhere.com by rafabendo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Звезда сериала "Интерны" разместил в своём Telegram-канале видео, на котором блогер из Китая исполняет песню на русском языке.

"Больше всего сейчас завирусилось в Китае русская песня "Да, да, да". И это самая завирусившаяся китайская блогерша с кавером на эту песню, тут почти 10 млн лайков", — написал под кадрами Охлобыстин.

Ранее сообщалось, что британская актриса Лиз Хёрли сняла видео под песню Кати Лель.