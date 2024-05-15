"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире

Российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская в своем Telegram-канале не стала отрицать, что шоу "Звёзды" на телеканале НТВ могло не выйти в эфир в прошедшее воскресенье из-за ее критических высказываний.
Она надеется, что мнение россиян для "людей наверху" имеет значение.
При этом Поплавская подчеркнула, что пока рано делать выводы и призвала дождаться новой недели, чтобы понять, выйдет ли очередной выпуск программы в эфир.
До этого журналисты обратили внимание, что шоу "Звёзды" пропало из сетки вещания после того, как с негативным отзывом выступила актриса. Однако причины отсутствия передачи в эфире не назывались.
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