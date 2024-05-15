Харламов рассказал правду про роман Ольги Бузовой и Тимура Батрудинова

Комик Харламов заявил о взаимной симпатии между Бузовой и Батрудиновым

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов в YouTube-шоу "Вопрос ребром" признался, что между его коллегой и другом Тимуром Батрудиновым и певицей Ольгой Бузовой была взаимная симпатия.

Фото: youtube.com by канал Ольга Бузова is licensed under public domain

Юморист признался, что не один раз спрашивал у Батрудинова, в каких отношениях он состоит с исполнительницей.

"Сколько раз я ни задавал его (вопрос) ему лично, я не услышал ни разу ни одного внятного ответа. Но что-то у них было. Я имею в виду, какую-то взаимную симпатию у Батрухи с Бузовой", — заявил Харламов.

Недавно сама Ольга Бузова в YouTube-проекте "Дерзкая готовка" отметила, что между ними действительно была симпатия, но романа так и не случилось. Она считает, что они слишком долго дружили, что в итоге их романтические отношения не сложились.

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