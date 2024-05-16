"Яндекс" зафиксировал 530 млн звонков с неизвестных номеров, из которых 302 млн оказались спамом

С начала года россиянам поступило более 300 миллионов нежелательных звонков

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С начала года "Яндекс" зарегистрировал 530 миллионов звонков россиянам с неизвестных номеров. IТ-компания отслеживает эти звонки для пользователей с помощью автоматического определителя номера, сообщила пресс-служба компании ТАСС.

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Из общего числа звонков более половины, а именно 302 миллиона, были определены как нежелательные, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом. В то же время автоматически заблокированных звонков оказалось значительно меньше — всего 25 миллионов.

Количество звонков от мошенников увеличилось на 19%, а звонков с предложениями банковских и страховых услуг выросло на 7% и 5% соответственно.

Однако "Яндекс" отмечает уменьшение количества звонков, связанных с оказанием небанковских услуг и услуг связи — снижение составило 38% и 29% соответственно. Точные цифры по этим категориям компания не предоставила.