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Рубленые котлеты из куриной грудки: лёгкий диетический ужин для всей семьи

Рубленые куриные котлеты: несложно готовить, нравятся абсолютно всем

1:31
Еда

Рубленые куриные котлеты — это вкусное блюдо, которое приготовить достаточно просто, а все родные будут обязательно просить у вас добавки!

Рубленые куриные котлеты: несложно готовить, нравятся абсолютно всем
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 г куриной грудки,
  • 1 яйцо,
  • 3-4 ст. л. майонеза (либо сметаны или натурального йогурта),
  • 2-3 ст. л. муки,
  • 1 репчатая луковица,
  • пучок укропа,
  • специи по вкусу,
  • соль по вкусу,
  • растительное масло для жарки.

Приготовление

  1. Нарежьте куриное филе на маленькие кусочки.
  2. Измельчите очищенный лук и укроп.
  3. В большой миске смешайте кусочки курицы, яйцо, специи, укроп и лук. Добавьте майонез, сметану или йогурт, чтобы смесь стала сочной и компактной.
  4. Уберите смесь в холодильник на несколько часов, чтобы она хорошо застыла. Перед приготовлением добавьте муку и хорошо перемешайте, чтобы смесь стала более густой.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Формируйте котлеты из смеси и обжаривайте их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Рубленые куриные котлеты готовы! Вы можете подать их с гарниром по вашему выбору или использовать в бургерах или сэндвичах. Наслаждайтесь ароматом и вкусом этого простого и сытного блюда! Приятного аппетита!

Рубленые куриные котлетки
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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