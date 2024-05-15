Рубленые котлеты из куриной грудки: лёгкий диетический ужин для всей семьи

Рубленые куриные котлеты — это вкусное блюдо, которое приготовить достаточно просто, а все родные будут обязательно просить у вас добавки!
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Вам понадобятся следующие ингредиенты:
500 г куриной грудки,
1 яйцо,
3-4 ст. л. майонеза (либо сметаны или натурального йогурта),
2-3 ст. л. муки,
1 репчатая луковица,
пучок укропа,
специи по вкусу,
соль по вкусу,
растительное масло для жарки.
Приготовление
Нарежьте куриное филе на маленькие кусочки.
Измельчите очищенный лук и укроп.
В большой миске смешайте кусочки курицы, яйцо, специи, укроп и лук. Добавьте майонез, сметану или йогурт, чтобы смесь стала сочной и компактной.
Уберите смесь в холодильник на несколько часов, чтобы она хорошо застыла. Перед приготовлением добавьте муку и хорошо перемешайте, чтобы смесь стала более густой.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Формируйте котлеты из смеси и обжаривайте их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Рубленые куриные котлеты готовы! Вы можете подать их с гарниром по вашему выбору или использовать в бургерах или сэндвичах. Наслаждайтесь ароматом и вкусом этого простого и сытного блюда! Приятного аппетита!