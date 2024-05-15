Рубленые котлеты из куриной грудки: лёгкий диетический ужин для всей семьи

Рубленые куриные котлеты: несложно готовить, нравятся абсолютно всем

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Рубленые куриные котлеты — это вкусное блюдо, которое приготовить достаточно просто, а все родные будут обязательно просить у вас добавки!

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г куриной грудки,

1 яйцо,

3-4 ст. л. майонеза (либо сметаны или натурального йогурта),

2-3 ст. л. муки,

1 репчатая луковица,

пучок укропа,

специи по вкусу,

соль по вкусу,

растительное масло для жарки.

Приготовление

Нарежьте куриное филе на маленькие кусочки. Измельчите очищенный лук и укроп. В большой миске смешайте кусочки курицы, яйцо, специи, укроп и лук. Добавьте майонез, сметану или йогурт, чтобы смесь стала сочной и компактной. Уберите смесь в холодильник на несколько часов, чтобы она хорошо застыла. Перед приготовлением добавьте муку и хорошо перемешайте, чтобы смесь стала более густой. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Формируйте котлеты из смеси и обжаривайте их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Рубленые куриные котлеты готовы! Вы можете подать их с гарниром по вашему выбору или использовать в бургерах или сэндвичах. Наслаждайтесь ароматом и вкусом этого простого и сытного блюда! Приятного аппетита!