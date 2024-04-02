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Домашние куриные котлеты на сковороде: поразительно нежные и сочные

Куриные котлеты на сковороде: нежные, сочные и удивительно вкусные

1:16
Еда

Куриные котлеты на сковороде — отличный и лёгкий рецепт для приготовления аппетитного блюда. Для приготовления котлет от сайта "1000.Menu" важно использовать свежее куриное филе и правильно подготовить ингредиенты.

Куриные котлеты на сковороде: нежные, сочные и удивительно вкусные
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— Куриное филе — 800 г,

— Лук — 300 г,

— Яйцо — 1 шт,

— Соль, специи сухие — по вкусу,

— Растительное масло (для жарки) — 60 мл,

— Панировочные сухари — 100 г.

Приготовление:

  1. Промойте куриное филе, обсушите и нарежьте на кусочки.
  2. Очистите лук, промойте, разрежьте на несколько частей.
  3. Пропустите куриное мясо и лук через мясорубку. Переложите фарш в глубокую ёмкость.
  4. Добавьте к фаршу яйцо, соль, специи, перемешайте. Слепите котлетки, обваляйте в панировочных сухарях.
  5. Обжаривайте котлеты на сковороде с добавлением растительного масла с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Отложите котлеты в кастрюлю, накройте крышкой и дайте им немного отлежаться.

Готовые котлеты из куриного фарша подавайте с любым гарниром или салатом. Можно приготовить к ним сметанно-чесночный соус для дополнительного вкуса. Приятного аппетита!

СОЧНЫЕ КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ. СЕКРЕТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВКУСНЫХ И СОЧНЫХ КОТЛЕТ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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