Домашние куриные котлеты на сковороде: поразительно нежные и сочные

Куриные котлеты на сковороде — отличный и лёгкий рецепт для приготовления аппетитного блюда. Для приготовления котлет от сайта "1000.Menu" важно использовать свежее куриное филе и правильно подготовить ингредиенты.
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Ингредиенты:
— Куриное филе — 800 г,
— Лук — 300 г,
— Яйцо — 1 шт,
— Соль, специи сухие — по вкусу,
— Растительное масло (для жарки) — 60 мл,
— Панировочные сухари — 100 г.
Приготовление:
Промойте куриное филе, обсушите и нарежьте на кусочки.
Очистите лук, промойте, разрежьте на несколько частей.
Пропустите куриное мясо и лук через мясорубку. Переложите фарш в глубокую ёмкость.
Добавьте к фаршу яйцо, соль, специи, перемешайте. Слепите котлетки, обваляйте в панировочных сухарях.
Обжаривайте котлеты на сковороде с добавлением растительного масла с обеих сторон до золотистой корочки.
Отложите котлеты в кастрюлю, накройте крышкой и дайте им немного отлежаться.
Готовые котлеты из куриного фарша подавайте с любым гарниром или салатом. Можно приготовить к ним сметанно-чесночный соус для дополнительного вкуса. Приятного аппетита!
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СОЧНЫЕ КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ. СЕКРЕТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВКУСНЫХ И СОЧНЫХ КОТЛЕТ
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