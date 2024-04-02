Домашние куриные котлеты на сковороде: поразительно нежные и сочные

Куриные котлеты на сковороде: нежные, сочные и удивительно вкусные

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные котлеты на сковороде — отличный и лёгкий рецепт для приготовления аппетитного блюда. Для приготовления котлет от сайта "1000.Menu" важно использовать свежее куриное филе и правильно подготовить ингредиенты.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— Куриное филе — 800 г,

— Лук — 300 г,

— Яйцо — 1 шт,

— Соль, специи сухие — по вкусу,

— Растительное масло (для жарки) — 60 мл,

— Панировочные сухари — 100 г.

Приготовление:

Промойте куриное филе, обсушите и нарежьте на кусочки. Очистите лук, промойте, разрежьте на несколько частей. Пропустите куриное мясо и лук через мясорубку. Переложите фарш в глубокую ёмкость. Добавьте к фаршу яйцо, соль, специи, перемешайте. Слепите котлетки, обваляйте в панировочных сухарях. Обжаривайте котлеты на сковороде с добавлением растительного масла с обеих сторон до золотистой корочки. Отложите котлеты в кастрюлю, накройте крышкой и дайте им немного отлежаться.

Готовые котлеты из куриного фарша подавайте с любым гарниром или салатом. Можно приготовить к ним сметанно-чесночный соус для дополнительного вкуса. Приятного аппетита!