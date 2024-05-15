Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале

Садальский оценил наряд Лены Лениной на Каннском фестивале

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский не прошёл мимо наряда королевы эпатажа Лены Лениной, которая пришла на Каннский фестиваль в экстравагантном образе.

Фото: https://www.instagram.com/lenaleninaofficial by Инстаграм Лены Лениной is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал фото светской львицы Лены Лениной в своём Telegram-канале. Звезда явилась на открытие 77-го международного Каннского фестиваля в ярком платье со шлейфом и высокой причёской.

Актёр объяснил, что для Каннского фестиваля все тщательно подбирают наряды, чтобы не ударить в грязь лицом.

"Я понимаю мою любимую Лену Ленину хочется, чтобы внимание публики было приковано именно к ней: в погоне за заголовками в СМИ некоторые делают ставку не на гармонию и элегантность, а на эпатаж", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Ранее Станислав Садальский оценил финал "Евровидения-2024".