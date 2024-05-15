Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале

Станислав Садальский не прошёл мимо наряда королевы эпатажа Лены Лениной, которая пришла на Каннский фестиваль в экстравагантном образе.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал фото светской львицы Лены Лениной в своём Telegram-канале. Звезда явилась на открытие 77-го международного Каннского фестиваля в ярком платье со шлейфом и высокой причёской.
Актёр объяснил, что для Каннского фестиваля все тщательно подбирают наряды, чтобы не ударить в грязь лицом.
"Я понимаю мою любимую Лену Ленину хочется, чтобы внимание публики было приковано именно к ней: в погоне за заголовками в СМИ некоторые делают ставку не на гармонию и элегантность, а на эпатаж", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.
Ранее Станислав Садальский оценил финал "Евровидения-2024".
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