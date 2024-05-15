Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение

Астробиологи доказали на практике возможность зарождения жизни в космосе

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Астробиологи Гавайского университета в Маноа подтвердили на практике возможность зарождения жизни в космосе, о которой говорил один из основоположников молекулярной биологии академик Александр Спирин. О своих опытах учёные рассказали в Nature Astronomy.

Фото: Wikimedia Commons by Keesscherer is licensed under CC-BY-SA-4.0

Они сумели воссоздать условия, подобные тем, что наблюдаются в Молекулярном облаке Тельца (его среда довольно плотная для межзвёздного пространства; там идёт активное звёздообразование) и атмосфере Титана (похожей на ту, что окружала раннюю Землю).

По расчётам химиков, в таких средах вполне возможно образование ароматических углеводородов, способных соединяться в аминокислоты, нуклеиновые кислоты — РНК и ДНК — и витамины.

"Понимание, как формируются эти молекулы, действительно важно для разгадки тайн происхождения жизни. Подобные открытия могут помочь в будущем, в том числе для практического применения не только в биотехнологии и синтетической биологии, но и в науках о горении", — прокомментировал профессор Ральф И. Кайзер, руководивший исследованием.

Как возникла жизнь