Диетолог рассказала об опасности отказа от углеводов в процессе похудения

Диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от углеводов

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему во время диеты необходимо запасаться сложными углеводами.

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Эксперт рассказала, что во время диеты время от времени стоит позволять себе потреблять цельнозерновые крупы, хлеб, пасту.

Ранее давались советы, как справиться с тягой к сладкому.

"Со временем человек тратит все углеводные запасы в организме из печени и мышц в виде гликогена, и ему нужно загрузиться энергией в виде углеводов, чтобы началось активное жиросжигание", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Диетолог предупредила, что в первые дни будет казаться, что вес прибавился, однако это впечатление появляется от того, что углеводы задерживают жидкость в организме. Скоро отёки сойдут.

Соломатина советует устраивать такие углеводные дни раз в три недели, не допуская переедания.