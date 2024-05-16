Диетолог рассказала об опасности отказа от углеводов в процессе похудения

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Диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от углеводов

0:58
Еда

Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему во время диеты необходимо запасаться сложными углеводами.

Диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от углеводов
Фото: flickr.com by Stacy Spensley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперт рассказала, что во время диеты время от времени стоит позволять себе потреблять цельнозерновые крупы, хлеб, пасту.

Ранее давались советы, как справиться с тягой к сладкому.

"Со временем человек тратит все углеводные запасы в организме из печени и мышц в виде гликогена, и ему нужно загрузиться энергией в виде углеводов, чтобы началось активное жиросжигание", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Диетолог предупредила, что в первые дни будет казаться, что вес прибавился, однако это впечатление появляется от того, что углеводы задерживают жидкость в организме. Скоро отёки сойдут.

Соломатина советует устраивать такие углеводные дни раз в три недели, не допуская переедания.

Страшные мифы о низкоуглеводной диете. Кето-диета: польза или вред
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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