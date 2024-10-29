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Под какие культуры нельзя вносить золу

1:40
Садоводство

Древесная зола действительно является полезным удобрением, но не подходит для всех растений. Важно знать, какие культуры не переносят подкормку золой, чтобы избежать проблем с урожаем и здоровьем растений.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Фото: commons.wikimedia.org by Laurentius, CC BY-SA 3.0

Какие растения нельзя подкармливать золой

Некоторые овощные культуры и растения категорически не переносят зольную подкормку. В частности, нельзя использовать золу для картофеля, цветной капусты, моркови, щавеля и ревеня. Эти растения негативно реагируют на изменение состава почвы при внесении золы.

Кроме того, зола противопоказана для всех растений, которые предпочитают кислую почву (ацидофилов). К таким относятся клюква, брусника, голубика, а также декоративные растения, такие как азалии, гортензии, верески, рододендроны и хвойные. Для этих культур внесение золы может значительно ухудшить состояние почвы и самих растений.

Кому зола полезна

Зато зольная подкормка отлично подходит для плодовых деревьев, смородины, клубники, крыжовника и малины. Эти растения хорошо реагируют на зольные добавки, которые помогают улучшить качество почвы и способствуют хорошему плодоношению.

Зола против сорняков

Зола также эффективна в борьбе с сорняками, особенно на кислых почвах. Её можно использовать против таких сорняков, как пырей и сныть. Чтобы средство было эффективным, золу следует вносить весной до начала активного роста сорняков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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