Под какие культуры нельзя вносить золу

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Древесная зола действительно является полезным удобрением, но не подходит для всех растений. Важно знать, какие культуры не переносят подкормку золой, чтобы избежать проблем с урожаем и здоровьем растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Laurentius, CC BY-SA 3.0

Какие растения нельзя подкармливать золой

Некоторые овощные культуры и растения категорически не переносят зольную подкормку. В частности, нельзя использовать золу для картофеля, цветной капусты, моркови, щавеля и ревеня. Эти растения негативно реагируют на изменение состава почвы при внесении золы.

Кроме того, зола противопоказана для всех растений, которые предпочитают кислую почву (ацидофилов). К таким относятся клюква, брусника, голубика, а также декоративные растения, такие как азалии, гортензии, верески, рододендроны и хвойные. Для этих культур внесение золы может значительно ухудшить состояние почвы и самих растений.

Кому зола полезна

Зато зольная подкормка отлично подходит для плодовых деревьев, смородины, клубники, крыжовника и малины. Эти растения хорошо реагируют на зольные добавки, которые помогают улучшить качество почвы и способствуют хорошему плодоношению.

Зола против сорняков

Зола также эффективна в борьбе с сорняками, особенно на кислых почвах. Её можно использовать против таких сорняков, как пырей и сныть. Чтобы средство было эффективным, золу следует вносить весной до начала активного роста сорняков.