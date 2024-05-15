Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов

Американская сторона предоставила украинским зерновым экспортерам значительное количество специализированной техники, тем самым оказывая поддержку не только аграрному сектору, но и производителям машин, сообщает EADaily.
Сведения об этом распространены на польском сайте farmer.pl.
В рамках своих инициатив, Агентство США по международному развитию (USAID) осуществило заказ 300 вагонов-зерновозов у украинского завода ОМЗ "Карпаты", предназначенных для экспорта агропродукции. В ближайшее время ожидается размещение дополнительного заказа.
Программа USAID, нацеленная на "Экономическую поддержку Украины", предусматривает также другие меры поддержки. Вагоны, предназначенные для экспортеров, уже подтверждены пресс-службой Агентства как инструмент стимулирования торговли украинской сельхозпродукцией.
За прошлый год завод "Карпаты" поставил компании "Нибулон" 50 зерновозов, а в феврале 2024 года USAID приобрело еще 85 таких вагонов для компании Louis Dreyfus Company (LDC).
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