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Делимся хитрыми советами посадки кабачков в открытый грунт

Урожай будет богатый и вкусный: сажаем кабачки

1:56
Садоводство » Овощи

Кабачки - это одна из самых популярных овощных культур, которая не только вкусна, но и очень полезна для нашего организма. Однако, чтобы получить хороший урожай кабачков, необходимо правильно сажать и ухаживать за ними. В этой статье мы расскажем вам о том, как сажать кабачки в открытый грунт, чтобы получить богатый и вкусный урожай.

Урожай будет богатый и вкусный: сажаем кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Кабачки любят солнечные места, поэтому выбирайте участок с хорошей освещенностью. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной. Если у вас тяжелая глинистая почва, добавьте в нее песок или перегноя для улучшения структуры.

Перед посадкой кабачков необходимо подготовить почву. Для этого выкопайте ямки глубиной около 10-15 см и расстоянием между ними около 60 см. В каждую ямку добавьте немного компоста или перегноя, чтобы обеспечить растения питательными веществами. Также можно добавить немного древесной золы, которая поможет предотвратить развитие грибковых заболеваний.

После того как почва подготовлена, можно приступать к посадке кабачков. Выбирайте для посадки здоровые и крепкие рассадные растения. Если вы собираетесь выращивать кабачки из семян, посадите их в грунт на глубину около 2-3 см. При посадке рассады не забывайте оставлять между растениями достаточное расстояние, чтобы они имели достаточно места для роста и развития.

После посадки растений необходимо обеспечить им правильный уход. Кабачки нуждаются в регулярном поливе, особенно в период цветения и плодоношения. Однако, не переусердствуйте с поливом, чтобы не вызвать гниение корней. Также важно регулярно пропалывать грядки и рыхлить почву вокруг растений, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

Как сажать кабачки в открытый грунт
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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