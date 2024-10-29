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В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения

1:25
Наука

Ученые из Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН в Новосибирске разработали материалы для литий- и натрий-ионных аккумуляторов, которые сохраняют емкость даже при низких температурах.

В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, CC BY-SA 4.0

Проект стартовал полгода назад и направлен на создание экономичных натрий-ионных аккумуляторов, которые могут заменить дорогие литий-ионные аналоги, сохранив те же принципы работы.

Для разработки натрий-ионных аккумуляторов ученые ищут замену графиту, который эффективно взаимодействует с ионами лития, но не подходит для натрия. Одним из перспективных материалов стал дисульфид молибдена, демонстрирующий высокие показатели емкости — 1 000 мАч для литий-ионных и 400 мАч для натрий-ионных аккумуляторов. Этот материал получают методом быстрого нагрева, что увеличивает расстояние между слоями и позволяет внедрять ионы, сообщает ТАСС.

Кроме того, ученые проводят эксперименты с углеродной компонентой и внедрением дефектов, таких как вакансии или замены атомов, для повышения проводимости и емкости. В ходе испытаний новые аккумуляторы сохраняли 80% емкости при снижении температуры до -20°C для литий-ионных и 60% для натрий-ионных.

Уточнения

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) — тип электрического аккумулятора, который широко распространён в электронной технике и находит своё применение в качестве источника энергии в электромобилях и накопителях энергии в энергетических системах.

Хо́лод — состояние или субъективное ощущение сравнительно низкой температуры воздуха по отношению к более тёплому времени (месту) или к обычным условиям для данного времени (места).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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