В 2025 году в России планируют начать производство отечественного аналога препарата Risdiplam, предназначенного для лечения СМА

На саммите "Сириус.Биотех" директор Центра трансляционной медицины Университета "Сириус" Роман Иванов рассказал, что в 2025 году планируется начать производство аналога препарата Risdiplam, который предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

Фото: flickr.com by IAEA Imagebank is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic