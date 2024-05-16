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В 2025 году в России планируют начать производство отечественного аналога препарата Risdiplam, предназначенного для лечения СМА

В России будут выпускать аналог препарата Risdiplam, предназначенного для лечения СМА

Здоровье

На саммите "Сириус.Биотех" директор Центра трансляционной медицины Университета "Сириус" Роман Иванов рассказал, что в 2025 году планируется начать производство аналога препарата Risdiplam, который предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

В России будут выпускать аналог препарата Risdiplam, предназначенного для лечения СМА
Фото: flickr.com by IAEA Imagebank is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это лекарство будут производить на площадке компании-резидента ИНТЦ "Сириус" и это будет первая субстанция, которую полностью произвели в России.

Роман Иванов также добавил, что на данном этапе строится производственная аптека и участок производства химических субстанций. На подобных маленьких производственных участках будут производить субстанции для подготовки орфанных препаратов в необходимом количестве и для конкретных пациентов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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