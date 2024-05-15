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Разогнать не выйдет: тактовая частота процессоров достигла потолка, и вот почему

Известные оверклокеры объяснили невозможность разгона процессоров выше 10 ГГц

2:01
Наука » Технологии

В ближайшие годы тактовая частота серийных микропроцессоров не превысит 10 ГГц, уверены известные оверклокеры (те, кто профессионально занимается разгоном процессоров). Об этом пишет TechSpot.

Известные оверклокеры объяснили невозможность разгона процессоров выше 10 ГГц
Фото: Flickr by Avinash Bhat is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

В 1990–2000-х официально заявляемая частота процессоров увеличивалась с каждым годом, плюс энтузиасты дополнительно разгоняли их в кустарных условиях. Самые знаменитые из них, Питер-Ян Плезье (SkatterBencher) и Йон Сандстрем (Elmor) показали этот экспоненциальный поначалу рост на диаграмме.

На графике хорошо видно, как один за другим были преодолены рубежи в 1 (1999), 3 (2001), 5 (2003) и т. д. ГГц, вплоть до 8. И — потолок. Новый рекорд — 9 ГГц — был установлен только в 2022 году. Штатная частота к тому времени дошла до 6 ГГц и тоже ввысь больше не стремится.

Последнее достижение было получено Сандстремом на топовом процессоре Intel Core i9-14900KS с разблокированным множителем благодаря его охлаждению жидким гелием — 9,117 ГГц.

Собственно, это и есть основная причина остановившегося роста. Повышение тактовой частоты любого процессора сопровождается его сильным нагревом и требует всё больших ухищрений по отводу тепла, невозможных в домашних условиях.

Кроме того, разработчики в усовершенствовании микропроцессоров идут теперь экстенсивными путями, увеличивая число ядер и применяя новые методы вычислений, так что особой необходимости в дальнейшем разгоне, в общем-то, и нет.

SkatterBencher и Elmor затруднились спрогнозировать сроки достижения частоты 10 ГГц.

График роста тактовой частоты CPU
График роста тактовой частоты CPU
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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