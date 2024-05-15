Разогнать не выйдет: тактовая частота процессоров достигла потолка, и вот почему

Известные оверклокеры объяснили невозможность разгона процессоров выше 10 ГГц

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В ближайшие годы тактовая частота серийных микропроцессоров не превысит 10 ГГц, уверены известные оверклокеры (те, кто профессионально занимается разгоном процессоров). Об этом пишет TechSpot.

Фото: Flickr by Avinash Bhat is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

В 1990–2000-х официально заявляемая частота процессоров увеличивалась с каждым годом, плюс энтузиасты дополнительно разгоняли их в кустарных условиях. Самые знаменитые из них, Питер-Ян Плезье (SkatterBencher) и Йон Сандстрем (Elmor) показали этот экспоненциальный поначалу рост на диаграмме.

На графике хорошо видно, как один за другим были преодолены рубежи в 1 (1999), 3 (2001), 5 (2003) и т. д. ГГц, вплоть до 8. И — потолок. Новый рекорд — 9 ГГц — был установлен только в 2022 году. Штатная частота к тому времени дошла до 6 ГГц и тоже ввысь больше не стремится.

Последнее достижение было получено Сандстремом на топовом процессоре Intel Core i9-14900KS с разблокированным множителем благодаря его охлаждению жидким гелием — 9,117 ГГц.

Собственно, это и есть основная причина остановившегося роста. Повышение тактовой частоты любого процессора сопровождается его сильным нагревом и требует всё больших ухищрений по отводу тепла, невозможных в домашних условиях.

Кроме того, разработчики в усовершенствовании микропроцессоров идут теперь экстенсивными путями, увеличивая число ядер и применяя новые методы вычислений, так что особой необходимости в дальнейшем разгоне, в общем-то, и нет.

SkatterBencher и Elmor затруднились спрогнозировать сроки достижения частоты 10 ГГц.

График роста тактовой частоты CPU