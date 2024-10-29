Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

На первый взгляд может показаться, что для оформления интерьера можно использовать любой оттенок. Однако некоторые цвета могут значительно испортить атмосферу помещения.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Среди нежелательных сочетаний следует упомянуть ярко-красные и чёрные оттенки. Эта палитра может перегружать нервную систему и создавать ощущение подавленности и агрессии в пространстве.

Также не стоит использовать зелёный и розовый цвета вместе, так как они плохо сочетаются между собой. Оранжевый цвет, несмотря на свою яркость, также лучше исключить из дизайнерских решений, поскольку он может вызвать чрезмерное возбуждение зрительного восприятия.

Избегая этих цветовых сочетаний, вы сможете создать более гармоничное и комфортное пространство в своём интерьере.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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