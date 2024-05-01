В Дубае объявили о закрытии дела Промеса, связанное с попаданием в ДТП

Дело нидерландского футболиста Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто, согласно сообщению "РИА Новости Спорт".
Информация о дополнительных деталях случившегося источником не предоставлена.
Ранее сообщалось, что первое слушание по делу об экстрадиции Промеса в Нидерланды может быть проведено в онлайн-формате в суде в Дубае.
На данный момент нидерландский футболист находится под арестом в ОАЭ.
29 февраля Промесу не позволили сесть в самолёт в аэропорту Дубая вместе с другими игроками московского "Спартака". В ОАЭ команда клуба находилась на зимних сборах.
32-летний нидерландец был задержан после того, как стал виновником ДТП в ОАЭ и самовольно покинул место случившегося. У себя на родине в Нидерландах суд приговорил Промеса к 7,5 годам лишения свободы.
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