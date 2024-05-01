В Дубае объявили о закрытии дела Промеса, связанное с попаданием в ДТП

В Дубае закрыли дело о ДТП с участием игрока "Спартака" Промеса

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Дело нидерландского футболиста Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто, согласно сообщению "РИА Новости Спорт".

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Информация о дополнительных деталях случившегося источником не предоставлена.

Ранее сообщалось, что первое слушание по делу об экстрадиции Промеса в Нидерланды может быть проведено в онлайн-формате в суде в Дубае.

На данный момент нидерландский футболист находится под арестом в ОАЭ.

29 февраля Промесу не позволили сесть в самолёт в аэропорту Дубая вместе с другими игроками московского "Спартака". В ОАЭ команда клуба находилась на зимних сборах.

32-летний нидерландец был задержан после того, как стал виновником ДТП в ОАЭ и самовольно покинул место случившегося. У себя на родине в Нидерландах суд приговорил Промеса к 7,5 годам лишения свободы.