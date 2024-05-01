Секреты древних галактик раскрыты: перемычки существовали гораздо раньше

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Галактики в ранней Вселенной развивались на удивление быстро

2:53
Наука

Любой, кто интересуется астрономией, знает, что галактики принимают ограниченное количество форм: спиральные, эллиптические, перемычно-спиральные и неправильные. Считалось, что спиральные галактики с перемычкой — это характеристика современной Вселенной, однако недавние исследования, проведенные с использованием телескопа Хаббл, поставили под вопрос это утверждение.

Галактики в ранней Вселенной развивались на удивление быстро
Фото: unsplash.com by Greg Rakozy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно наблюдениям, проведенным через космический телескоп Джеймса Уэбба, уже 11 миллиардов лет назад некоторые спиральные галактики имели перемычки, указывая на то, что ранняя Вселенная развивалась быстрее, чем предполагалось ранее.

Млечный Путь, наша собственная галактика, представляет собой спиральную галактику с центральным ядром и исходящими от него спиральными рукавами. Наша Солнечная система находится примерно в 25 000 световых лет от этого центра. Взглянув на небо, можно увидеть разнообразие галактик, которые в целом классифицируются в четыре основные категории.

Эдвин Хаббл разработал систему классификации галактик, которая помогает организовать различные формы и подкатегории.

Опубликованное в журнале Nature исследование стало первым прямым подтверждением, что сверхмассивные черные дыры могут "выключать" галактики.

Давно известно, что галактики не являются статичными; они движутся, развиваются и меняются. С возрастом спиральные галактики часто приобретают перемычки, которые соединяют спиральные рукава и образуются из-за скопления газа, вызывающего всплеск звездообразования. Это свидетельствует о стабильности галактики.

Понимание процесса формирования перемычек ключевое для осмысления эволюции галактик в целом. Предыдущие наблюдения показали, что перемычки во Вселенной со временем уменьшались в численности, что указывало на их отсутствие в ранних эпохах.

В новой работе Зои А. Ле Конте и ее команда использовали данные с телескопа Джеймса Уэбба для анализа галактик с большим красным смещением. Они изучили 368 галактик, классифицировали и идентифицировали наличие перемычек между красным смещением 1 и 2 и повторили анализ для галактик с красным смещением между 2 и 3.

Установлено, что доля галактик с перемычками уменьшается с увеличением красного смещения.

Это исследование показало, что инфракрасная чувствительность телескопа Джеймса Уэбба позволяет улавливать в два раза больше спиральных галактик с перемычками, чем телескоп Хаббл, что говорит о более раннем начале эволюции перемычек в спиральных галактиках, начиная с 11 миллиардов лет назад.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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