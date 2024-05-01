Завтрак с ночи: рецепт ленивой овсянки с бананами, вишней и семенами чиа. Приятно, когда утром не надо готовить
Как приготовить с вечера овсянку с семенами чиа и вишней на завтрак
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Ленивая овсянка — идеальный завтрак для тех, кто хочет чего-то быстрого, сытного и питательного.
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В этом рецепте семена чиа добавляются к таким вкусным натуральным ингредиентам, как сладкие бананы, хрустящий поджаренный миндаль и овсяные хлопья!
Ингредиенты
- 1 чашка овсяных хлопьев,
- 1 чашка молока,
- 1/2 стакана греческого йогурта,
- 1/4 стакана сушёной вишни,
- 1/4 стакана жареного миндаля,
- 2 столовые ложки кленового сиропа,
- 1 столовая ложка семян чиа,
- 1/2 чайной ложки молотой корицы,
- 1/4 чайной ложки ванильного экстракта,
- 1 средний банан, очищенный и нарезанный ломтиками,
- щепотка соли.
Приготовление
- Смешайте овсяные хлопья, семена чиа, корицу, вишню, соль, йогурт, молоко, кленовый сироп и ваниль в большой банке или контейнере среднего размера.
- Накройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь.
- Утром при подаче посыпьте в каждую тарелку с кашей поджаренный миндаль, украсьте бананом.
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