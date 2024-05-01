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Завтрак с ночи: рецепт ленивой овсянки с бананами, вишней и семенами чиа. Приятно, когда утром не надо готовить

Как приготовить с вечера овсянку с семенами чиа и вишней на завтрак

1:10
Еда

Ленивая овсянка — идеальный завтрак для тех, кто хочет чего-то быстрого, сытного и питательного.

Как приготовить с вечера овсянку с семенами чиа и вишней на завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Narek75 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В этом рецепте семена чиа добавляются к таким вкусным натуральным ингредиентам, как сладкие бананы, хрустящий поджаренный миндаль и овсяные хлопья!

Ингредиенты

  • 1 чашка овсяных хлопьев,
  • 1 чашка молока,
  • 1/2 стакана греческого йогурта,
  • 1/4 стакана сушёной вишни,
  • 1/4 стакана жареного миндаля,
  • 2 столовые ложки кленового сиропа,
  • 1 столовая ложка семян чиа,
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы,
  • 1/4 чайной ложки ванильного экстракта,
  • 1 средний банан, очищенный и нарезанный ломтиками,
  • щепотка соли.

Приготовление

  1. Смешайте овсяные хлопья, семена чиа, корицу, вишню, соль, йогурт, молоко, кленовый сироп и ваниль в большой банке или контейнере среднего размера.
  2. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь.
  3. Утром при подаче посыпьте в каждую тарелку с кашей поджаренный миндаль, украсьте бананом.
ЛЕНИВАЯ овсянка в банке - 6 рецептов самого полезного и вкусного завтрака
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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