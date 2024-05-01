Завтрак с ночи: рецепт ленивой овсянки с бананами, вишней и семенами чиа. Приятно, когда утром не надо готовить

Как приготовить с вечера овсянку с семенами чиа и вишней на завтрак

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивая овсянка — идеальный завтрак для тех, кто хочет чего-то быстрого, сытного и питательного.

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В этом рецепте семена чиа добавляются к таким вкусным натуральным ингредиентам, как сладкие бананы, хрустящий поджаренный миндаль и овсяные хлопья!

Ингредиенты

1 чашка овсяных хлопьев,

1 чашка молока,

1/2 стакана греческого йогурта,

1/4 стакана сушёной вишни,

1/4 стакана жареного миндаля,

2 столовые ложки кленового сиропа,

1 столовая ложка семян чиа,

1/2 чайной ложки молотой корицы,

1/4 чайной ложки ванильного экстракта,

1 средний банан, очищенный и нарезанный ломтиками,

щепотка соли.

Приготовление

Смешайте овсяные хлопья, семена чиа, корицу, вишню, соль, йогурт, молоко, кленовый сироп и ваниль в большой банке или контейнере среднего размера. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь. Утром при подаче посыпьте в каждую тарелку с кашей поджаренный миндаль, украсьте бананом.