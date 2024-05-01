Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт вкусного песто из портулака, орехов и семечек
Авиакомпания "Победа" не пустила трезвую туристку на рейс в Мурманске
Автоэксперт Ревин рассказал, как заставить аккумулятор служить дольше
Как ухаживать за луковичными цветами
Певица Валерия показала, как выглядит её 86-летняя мама
Мария Аронова призналась, что боялась Владимира Этуша: "Мог ударить палкой"
В Дубае закрыли дело о ДТП с участием игрока "Спартака" Промеса
Полис ОМС позволяет россиянам получить все виды ВМП
Эксперты объяснили рост прибыли банков США и ЕС
Секреты наращивания мышц: почему это важно и как достичь результатов

Как ускорить процесс набора мышечной массы

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Почему мышечная масса важна для здоровья? Это важный вопрос, на который не стоит отвечать поверхностно. Помимо эстетического аспекта, нарастив мышцы, вы придаете своему телу силу и устойчивость.

Как ускорить процесс набора мышечной массы
Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Наталья Романова, фитнес-тренер, подчеркивает, что мышцы помогают нашим суставам выдерживать физическую нагрузку, что особенно важно при занятиях спортом. Увеличение мышечной массы также ускоряет обмен веществ, что способствует сжиганию калорий даже в состоянии покоя, и помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Этот фактор особенно важен для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Повышение мышечной массы также улучшает повседневную функциональность, делая многие аспекты жизни более комфортными и легкими. Как же наращивать мышцы?

Важно правильно питаться, увеличивая потребление белка и выполняя многосуставные упражнения с отягощением. Это поможет вашему телу строить мышцы, делая вас сильнее и более здоровым.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Украинские военные готовятся к скорому отступлению из Часова Яра Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Последние материалы
Певица Валерия показала, как выглядит её 86-летняя мама
Мария Аронова призналась, что боялась Владимира Этуша: "Мог ударить палкой"
В Дубае закрыли дело о ДТП с участием игрока "Спартака" Промеса
Полис ОМС позволяет россиянам получить все виды ВМП
Эксперты объяснили рост прибыли банков США и ЕС
Как приготовить запечённые груши с горгонзолой и мёдом
Три ситуации, когда включение круиз-контроля опасно для водителя
Кислотные средства в домашнем отбеливании зубов: риск для вашей улыбки
Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян на неопределенный срок
Причины тошноты у собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников