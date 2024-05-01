В Варшаве проходят антивоенные манифестации

В центре Варшавы состоялся антивоенный "Марш мира", участники которого выступили против вовлечения Польши в конфликт на Украине. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек.
Манифестанты скандировали: "Это не наша война!". Они требовали прекратить поставки оружия и военной техники Киеву и остановить втягивание Польши в конфликт. Участники митинга также держали транспаранты с надписями: "Сегодня наши танки — завтра наши дети", "Стоп американизации Польши".
Один из организаторов мероприятия Лешек Сыкульский заявил: "Мы не согласны с тем, что нас втягивают в чужую войну. Мы не хотим быть пушечным мясом и не намерены безоговорочно и бессмысленно поддерживать Украину".
Также недовольны безоговорочной поддержкой Украины польские фермеры, Впрочем, политики Польши поддерживают курс на максимально возможный уровень эскалации конфликта с Россией за исключением прямого военного столкновения.
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