В Варшаве проходят антивоенные манифестации

Поляки протестуют против втягивания их страны в войну на Украине

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

В центре Варшавы состоялся антивоенный "Марш мира", участники которого выступили против вовлечения Польши в конфликт на Украине. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек.

Фото: wikimapia by Mateusz War is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Манифестанты скандировали: "Это не наша война!". Они требовали прекратить поставки оружия и военной техники Киеву и остановить втягивание Польши в конфликт. Участники митинга также держали транспаранты с надписями: "Сегодня наши танки — завтра наши дети", "Стоп американизации Польши".

Один из организаторов мероприятия Лешек Сыкульский заявил: "Мы не согласны с тем, что нас втягивают в чужую войну. Мы не хотим быть пушечным мясом и не намерены безоговорочно и бессмысленно поддерживать Украину".

Также недовольны безоговорочной поддержкой Украины польские фермеры, Впрочем, политики Польши поддерживают курс на максимально возможный уровень эскалации конфликта с Россией за исключением прямого военного столкновения.