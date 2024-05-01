Историк и общественный деятель социалистического направления Николай Платошкин прокомментировал на канале "Красное радио" решение ЦБ о сохранении ставки рефинансирования на уровне 16%.
Это решение влияет на жизнь каждого человека, хотя многие не понимают его значения. Он полагает, что Центральный банк должен печатать деньги в соответствии с товарами, которые вращаются в стране. Если правительство даст указание напечатать больше денег, центральный банк должен выполнять его указания. Эльвира Набиуллина утверждает, что инфляция в стране составляет 7%, хотя на самом деле она выше. Высокая процентная ставка (16%) приводит к сокращению кредитов и росту цен.
Платошкин предполагает, что инфляция в России вызвана не только сокращением населения и ожиданиями граждан, но и политикой Центрального банка. Набиуллина, глава Центрального банка, повышает процентную ставку, что приводит к росту цен на жилье и другие товары.
Платошкин отмечает, что в США ставка составляет 5%, в Европе — 4%, в то время как в России — 16%.В то же время в России инфляция составляет 12%, в то время как в США и Европе— 3%.
Николай Платошкин уверен в необходимости изменения политики Центрального банка, без чего невозможна новая индустриализация и победа над внешним агрессором.
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