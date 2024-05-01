Николай Платошкин о решении ЦБ о сохранении ставки 16%

Николай Платошкин раскритиковал решение Центробанка по сохранению ключевой ставки

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Историк и общественный деятель социалистического направления Николай Платошкин прокомментировал на канале "Красное радио" решение ЦБ о сохранении ставки рефинансирования на уровне 16%.

Фото: www.flickr.com by United States Mission Geneva is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Это решение влияет на жизнь каждого человека, хотя многие не понимают его значения. Он полагает, что Центральный банк должен печатать деньги в соответствии с товарами, которые вращаются в стране. Если правительство даст указание напечатать больше денег, центральный банк должен выполнять его указания. Эльвира Набиуллина утверждает, что инфляция в стране составляет 7%, хотя на самом деле она выше. Высокая процентная ставка (16%) приводит к сокращению кредитов и росту цен.

Платошкин предполагает, что инфляция в России вызвана не только сокращением населения и ожиданиями граждан, но и политикой Центрального банка. Набиуллина, глава Центрального банка, повышает процентную ставку, что приводит к росту цен на жилье и другие товары.

Платошкин отмечает, что в США ставка составляет 5%, в Европе — 4%, в то время как в России — 16%.В то же время в России инфляция составляет 12%, в то время как в США и Европе— 3%.

Николай Платошкин уверен в необходимости изменения политики Центрального банка, без чего невозможна новая индустриализация и победа над внешним агрессором.