Продлеваем цветение луковичных растений: вот как это сделать

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Как ухаживать за луковичными цветами

Садоводство » Цветы

Луковичные цветы могут порадовать своим прекрасным цветением лишь на короткий период, но они раскрывают всю свою красоту и великолепие именно в этот момент. Их значительным достоинством является устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, что делает их неприхотливыми растениями.

Как ухаживать за луковичными цветами
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако, несмотря на это, правильный уход и создание комфортных условий могут значительно увеличить обильность и роскошь их цветения. Большинству луковичных цветов требуется много солнечного света, поэтому их часто высаживают на открытых участках, но они также могут процветать в полутени.

Чтобы достичь пышного цветения, важно высаживать луковицы в плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией и обеспечить хороший дренаж. Рекомендуется использовать речной песок для дренажа на дне ямы при посадке.

Глубина посадки луковиц зависит от их размера: для крупных луковиц (например, нарциссы, тюльпаны) глубина составляет 15-20 см, а для мелких (например, крокусы, мускари) — 7-10 см. Расстояние между луковицами также важно соблюдать: крупные высаживают на расстоянии 10-15 см, а мелкие часто создают "цветущий ковер" на расстоянии 4-7 см.

Подкормка играет ключевую роль в уходе за луковичными растениями. Рекомендуется использовать органические и минеральные удобрения. Применение азотных удобрений совместно с калийными препаратами, такими как древесная зола, может положительно влиять на размер цветков и начало цветения. Удобрения с калием или фосфором обычно вносят перед посадкой, а азотные подкормки проводят во время посадки. В период бутонизации и начала цветения, полный комплекс минеральных удобрений способствует обильному цветению, а после его завершения рекомендуется использовать смесь фосфорных и калийных препаратов.

Уход За Луковичными Весной 🌺 Чем Подкормить Луковичные 🌸 Советы от Garden zoo огород
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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