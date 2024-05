Продлеваем цветение луковичных растений: вот как это сделать

Луковичные цветы могут порадовать своим прекрасным цветением лишь на короткий период, но они раскрывают всю свою красоту и великолепие именно в этот момент. Их значительным достоинством является устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, что делает их неприхотливыми растениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication