Инцидент в аэропорту Мурманска: туристку не пустили на борт рейса "Победы" из-за подозрения в опьянении

В аэропорту Мурманска произошел инцидент с туристкой, которую не допустили на борт рейса авиакомпании "Победа". Персонал авиакомпании предположил, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сама пассажирка настаивала на своей трезвости, утверждая, что алкоголь она не употребляла. В связи с этим на место происшествия были вызваны сотрудники транспортной полиции, которые, проведя визуальную оценку, подтвердили адекватное поведение женщины, четкую речь и отсутствие запаха алкоголя. Тем не менее, самолет отправился без нее.
Телеграм-канал Mash также отмечает, что в отношении авиакомпании начата проверка по данному инциденту. Туристке пришлось приобрести новые билеты и ожидать следующий рейс, так как ее первоначальные билеты сгорели.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.