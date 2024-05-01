Инцидент в аэропорту Мурманска: туристку не пустили на борт рейса "Победы" из-за подозрения в опьянении

Авиакомпания "Победа" не пустила трезвую туристку на рейс в Мурманске

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

В аэропорту Мурманска произошел инцидент с туристкой, которую не допустили на борт рейса авиакомпании "Победа". Персонал авиакомпании предположил, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Сама пассажирка настаивала на своей трезвости, утверждая, что алкоголь она не употребляла. В связи с этим на место происшествия были вызваны сотрудники транспортной полиции, которые, проведя визуальную оценку, подтвердили адекватное поведение женщины, четкую речь и отсутствие запаха алкоголя. Тем не менее, самолет отправился без нее.

Телеграм-канал Mash также отмечает, что в отношении авиакомпании начата проверка по данному инциденту. Туристке пришлось приобрести новые билеты и ожидать следующий рейс, так как ее первоначальные билеты сгорели.