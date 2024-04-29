Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия

Лолита Милявская посетила Дом милосердия и порадовала детей своим визитом

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская совершила поездку в Дом милосердия, где посетила детей, страдающих от тяжелых болезней. Во время своего визита она не только исполнила несколько песен для маленьких зрителей, но и оставила много подарков и автографов для всех желающих.

Фото: инстаграм аккаунт Лолиты Милявской

Кроме того, Лолита подарила детям и их родителям возможность посетить съемки шоу НТВ "Супер Стар ВИА", включая экскурсию по закулисью и встречу с жюри. Певица также планирует организовать для детей посещение парка аттракционов, чтобы подарить им еще больше радостных моментов.