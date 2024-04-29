Лолита Милявская совершила поездку в Дом милосердия, где посетила детей, страдающих от тяжелых болезней. Во время своего визита она не только исполнила несколько песен для маленьких зрителей, но и оставила много подарков и автографов для всех желающих.
Кроме того, Лолита подарила детям и их родителям возможность посетить съемки шоу НТВ "Супер Стар ВИА", включая экскурсию по закулисью и встречу с жюри. Певица также планирует организовать для детей посещение парка аттракционов, чтобы подарить им еще больше радостных моментов.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.