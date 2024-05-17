Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тканевые сиденья как новые: узнайте волшебный рецепт для чистоты
Певица Виктория Соломахина рассекретила роман с сыном Гагариной
Салфетка с первым контрактом Месси ушла с аукциона за сумму в 900 тысяч евро
Как правильно сушить травы
Кинолог Голубев рассказал, как помочь собаке, если она пострадала из-за догхантеров
Почему местные в Таиланде начинают ненавидеть русских
"ВСК" назвал Козерогов и Водолеев самыми опасными водителями
Названо ощущение, которое умирающие люди утрачивают первым
Медсестра Макфадден: предсмертные хрипы вызваны отключением рефлексов
Миндальное масло: эффективное средство для придания коже сияния и волосам блеска

Сияние и красота: миндальное масло для ухода за кожей и волосами

0:46
Моя семья » Красота и стиль

Миндальное масло — идеальное средство для ухода за кожей и волосами, благодаря своему богатому содержанию витаминов и полезных элементов. Для кожи оно особенно ценно благодаря витаминам Омега 6, 9 и Е, которые повышают тонус, улучшают работу сальных желез и борются с возрастными изменениями.

Сияние и красота: миндальное масло для ухода за кожей и волосами
Фото: PxHere by Mareefe is licensed under CC0 Public Domain

Кроме того, оно богато магнием, селеном, кальцием и железом, что способствует улучшению обменных процессов и состояния кожи.

Для волос миндальное масло стимулирует рост и улучшает качество. Его можно использовать для масок, нанося на корни и кончики волос, а также для восстановления поврежденных кончиков, нанося на них перед мытьем головы.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
Зеленский сам создаст условия для освобождения Харькова русской армией Дмитрий Плотников Лидеры стран БРИКС отказываются от присутствия на "мирной конференции" в Швейцарии Любовь Степушова Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Последние материалы
Медсестра Макфадден: предсмертные хрипы вызваны отключением рефлексов
Сергей Шнуров представил саундтрек к фильму "Майор Гром: Игра"
Врач Павлова: интервальное голодание способно спровоцировать развитие рака
Три совета для водителя, чтобы не уставать
Врач Павлова: езда на велосипеде способствует улучшению состояния суставов
В Британии создают новое "энергетическое оружие"
Ветеринар Ивайкина рассказала, как спасти кошку от падения с окна
Еврокомиссия подтвердила, что не Россия прекратила поставки газа в ЕС
Мьянма привлекает туристов уникальной природой и культурой
Врач Уолтер: нужно думать о случайных словах или объектах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников